2011'de Silahlı Saldırıya Uğrayan İbrahim Tatlıses O Gerçeği İlk Kez Anlattı: "Aydemir Akbaş'ı Vuracaklardı"

Arabesk müziğin imparatoru İbrahim Tatlıses, Hülya Avşar’ın YouTube programına konuk oldu. Her açıklamasıyla sosyal medyayı sallayan Tatlıses, bu kez hem güldürdü hem de duygulandırdı. Hülya Avşar’a yaptığı iltifat, “Senin bu gözlerin yuva yıkar” sözü, kısa sürede viral olurken, Tatlıses’in çocuk sayısıyla ilgili açıklamaları da gündeme oturdu.

Ancak en çok konuşulan sözlerinden biri, geçtiğimiz yıl kaybettiği yakın dostu Aydemir Akbaş’la ilgili yaptığı çarpıcı açıklamaydı. Tatlıses, 2011 yılında uğradığı silahlı saldırıda ölümden nasıl döndüğünü ve o gece Akbaş’ın hayatının nasıl değişebileceğini anlattı.