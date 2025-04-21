2011'de Silahlı Saldırıya Uğrayan İbrahim Tatlıses O Gerçeği İlk Kez Anlattı: "Aydemir Akbaş'ı Vuracaklardı"
Arabesk müziğin imparatoru İbrahim Tatlıses, Hülya Avşar’ın YouTube programına konuk oldu. Her açıklamasıyla sosyal medyayı sallayan Tatlıses, bu kez hem güldürdü hem de duygulandırdı. Hülya Avşar’a yaptığı iltifat, “Senin bu gözlerin yuva yıkar” sözü, kısa sürede viral olurken, Tatlıses’in çocuk sayısıyla ilgili açıklamaları da gündeme oturdu.
Ancak en çok konuşulan sözlerinden biri, geçtiğimiz yıl kaybettiği yakın dostu Aydemir Akbaş’la ilgili yaptığı çarpıcı açıklamaydı. Tatlıses, 2011 yılında uğradığı silahlı saldırıda ölümden nasıl döndüğünü ve o gece Akbaş’ın hayatının nasıl değişebileceğini anlattı.
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Müziğiyle bir döneme damga vurmuş, sesiyle milyonların kalbinde taht kurmuş bir isim İbrahim Tatlıses.
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Son olarak Hülya Avşar’ın YouTube programına konuk olan Tatlıses, yine her cümlesiyle gündem yarattı.
Ancak röportajın en çok konuşulan anı, Tatlıses’in silahlı saldırıya uğradığı o geceyle ilgili anlattıkları oldu.
Aydemir Akbaş, 17 Ağustos 2024’te 88 yaşında hayata veda etmişti.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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