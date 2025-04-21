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2011'de Silahlı Saldırıya Uğrayan İbrahim Tatlıses O Gerçeği İlk Kez Anlattı: "Aydemir Akbaş'ı Vuracaklardı"

2011'de Silahlı Saldırıya Uğrayan İbrahim Tatlıses O Gerçeği İlk Kez Anlattı: "Aydemir Akbaş'ı Vuracaklardı"

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
21.04.2025 - 09:47

Arabesk müziğin imparatoru İbrahim Tatlıses, Hülya Avşar’ın YouTube programına konuk oldu. Her açıklamasıyla sosyal medyayı sallayan Tatlıses, bu kez hem güldürdü hem de duygulandırdı. Hülya Avşar’a yaptığı iltifat, “Senin bu gözlerin yuva yıkar” sözü, kısa sürede viral olurken, Tatlıses’in çocuk sayısıyla ilgili açıklamaları da gündeme oturdu. 

Ancak en çok konuşulan sözlerinden biri, geçtiğimiz yıl kaybettiği yakın dostu Aydemir Akbaş’la ilgili yaptığı çarpıcı açıklamaydı. Tatlıses, 2011 yılında uğradığı silahlı saldırıda ölümden nasıl döndüğünü ve o gece Akbaş’ın hayatının nasıl değişebileceğini anlattı.

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Müziğiyle bir döneme damga vurmuş, sesiyle milyonların kalbinde taht kurmuş bir isim İbrahim Tatlıses.

Müziğiyle bir döneme damga vurmuş, sesiyle milyonların kalbinde taht kurmuş bir isim İbrahim Tatlıses.

70’li yıllarda başladığı müzik yolculuğunu arabesk müziğin en güçlü seslerinden biri olarak sürdüren Tatlıses, yalnızca şarkılarıyla değil özel hayatı ve renkli kişiliğiyle de sık sık gündeme gelen biri. 

‘İbo Show’ ile ekranların en çok izlenen programlarından birine imza atan usta sanatçı uzun süredir magazin dünyasının ilgi odağı olmayı sürdürüyor.

Son olarak Hülya Avşar’ın YouTube programına konuk olan Tatlıses, yine her cümlesiyle gündem yarattı.

Son olarak Hülya Avşar’ın YouTube programına konuk olan Tatlıses, yine her cümlesiyle gündem yarattı.

Sohbet sırasında Hülya Avşar’a dönüp “Senin bu gözlerin yuva yıkar!” demesi, sosyal medyada kısa sürede viral oldu. “45 senedir flörtleşiyorlar”, “bizim flörtler sonuçsuzluk” gibi yorumlar yorum yağmuruna dönüştü. 

Hülya Avşar ise Tatlıses’in 7 çocuğuna gönderme yaparak “Tek başına aşiret oldun” deyince, ortam daha da neşelendi. Avşar, “Neden bu kadar çok çocuk yaptın?” diye sorunca Tatlıses “Elimde olmadan çoğaldı. Benim suçum yok, Allah vergisi!” dedi.

Ancak röportajın en çok konuşulan anı, Tatlıses’in silahlı saldırıya uğradığı o geceyle ilgili anlattıkları oldu.

Ancak röportajın en çok konuşulan anı, Tatlıses’in silahlı saldırıya uğradığı o geceyle ilgili anlattıkları oldu.

2011 yılında İstanbul Maslak’ta uğradığı saldırıyı anlatan Tatlıses, o geceyi şöyle anlattı: 

“Aydemir Akbaş Allah rahmet eylesin, 45 senelik dostumdu. Maçı seyrediyor golu yiyince sinirleniyor eve gidiyor biraz da içmiş. Orda diyor ki 'Tatlıses kebaptan çorba içeyim'. Normalde her hafta programda yanımda olur. O gün gidiyor çorbasını içiyor tam kalkıyor hareket ediyor diyor ki 'Ya bu akşam gitmeyeyim.' O gelse direksiyona ben geçeceğim, Aydemir önde oturacak. Mermi bana değil Aydemir'e gelecek.'

Aydemir Akbaş, 17 Ağustos 2024’te 88 yaşında hayata veda etmişti.

Aydemir Akbaş, 17 Ağustos 2024’te 88 yaşında hayata veda etmişti.

2013 yılında gırtlak kanserine yakalanan ve uzun süre tedavi gören Akbaş, 2023’te yeniden kansere yakalanmıştı. Bu kez hastalık daha ağır ilerlemiş, kemoterapi sürecine rağmen toparlanamamıştı. 

Entübe edilen usta oyuncunun vefatı, hem Tatlıses’i hem de Türk sinemasını yasa boğmuştu.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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