Bulgaristan'da VAR Odasındaki Görüntü Ülkeyi Karıştırdı
Bulgaristan'da VAR Odasındaki Görüntü Ülkeyi Karıştırdı
Dünya futbolunun sorunları da Türk futbolundan farklı değil. Dünyanın dört bir yanında aynı konular tartışılıyor. Aynı konular üzerinde taraftarlar birbiriyle çekişiyor. Bunların başında hakemler ve VAR geliyor. Bir diğer konuda şike... Bulgaristan'da ise bu iki konu birleşti ve dev bir skandalla karşımıza çıktı. Bir hakemin ekrana yansıyan görüntüleri Avrupa'da da ses getirdi.
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Futbolda skandallar sadece ülkemize özgü değil.
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VAR odasında yakalandı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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