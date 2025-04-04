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Bulgaristan'da VAR Odasındaki Görüntü Ülkeyi Karıştırdı

Bulgaristan'da VAR Odasındaki Görüntü Ülkeyi Karıştırdı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.04.2025 - 18:36

Dünya futbolunun sorunları da Türk futbolundan farklı değil. Dünyanın dört bir yanında aynı konular tartışılıyor. Aynı konular üzerinde taraftarlar birbiriyle çekişiyor. Bunların başında hakemler ve VAR geliyor. Bir diğer konuda şike... Bulgaristan'da ise bu iki konu birleşti ve dev bir skandalla karşımıza çıktı. Bir hakemin ekrana yansıyan görüntüleri Avrupa'da da ses getirdi.

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Futbolda skandallar sadece ülkemize özgü değil.

Futbolda skandallar sadece ülkemize özgü değil.

Her lig ve kupa haftasında dünya liglerinden tartışmalı hakem ve VAR kararları karşımıza çıkıyor. Bulgaristan ve Romanya gibi ülkelerde yaşananlar da her hafta futbol literatürüne yeni şeyler ekliyor.

VAR odasında yakalandı.

VAR odasında yakalandı.

Futbolda 'eşi benzeri görülmemiş olay' olarak nitelenen Bulgaristan'da bir lig maçının VAR odasında yaşandı. 

VAR odasında görevli olduğu görülen hakemin, maç içinde kişisel cihazından veya sistem üzerinden bir bahis sitesine erişerek canlı bahis yaptığı anlara ait görüntüler kaynağı belirsiz bir şekilde sızdırıldı.

VAR suistimale açık bir sistem mi?

VAR suistimale açık bir sistem mi?

VAR sistemindeki hakemlerin art niyetli ya da bahislere göre karar vereceği şüphesi teknolojinin bahis şirketlerinin elinde nasıl tehlikeli bir organizasyona dönebileceğini gösterdi. Kamuoyunda VAR'ın kullanım şekli bir kez daha sorgulandı. 

Bulgaristan Futbol Federasyonu, yaşanan olayların ardından resmi bir açıklama yayınladı. Federasyon, 'VAR hakem ekibinin tüm üyeleri hakkında disiplin soruşturması başlatılmıştır' ifadelerine yer verdi.

Federasyonun bu kararı, maçta yaşanan tartışmalı kararların ardından gelen tepkiler üzerine alındı. Soruşturma sürecinin detayları hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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