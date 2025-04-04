VAR sistemindeki hakemlerin art niyetli ya da bahislere göre karar vereceği şüphesi teknolojinin bahis şirketlerinin elinde nasıl tehlikeli bir organizasyona dönebileceğini gösterdi. Kamuoyunda VAR'ın kullanım şekli bir kez daha sorgulandı.

Bulgaristan Futbol Federasyonu, yaşanan olayların ardından resmi bir açıklama yayınladı. Federasyon, 'VAR hakem ekibinin tüm üyeleri hakkında disiplin soruşturması başlatılmıştır' ifadelerine yer verdi.

Federasyonun bu kararı, maçta yaşanan tartışmalı kararların ardından gelen tepkiler üzerine alındı. Soruşturma sürecinin detayları hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.