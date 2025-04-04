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Galatasaray'ın Jose Mourinho İçin Açtığı Davada Takipsizlik Verildi

Galatasaray'ın Jose Mourinho İçin Açtığı Davada Takipsizlik Verildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.04.2025 - 20:21

Jose Mourinho bugün Okan Buruk'a yaptığı fiziki müdahale ile konuşuluyor. Ancak 25.haftada oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçında da söyledikleriyle kimilerince eleştirilmiş kimilerince desteklenmişti. Okan Buruk'u kastederek 'Maymun gibi zıplama' tabirini kullanan Mourinho için Galatasaray 'ırkçılık' iddiasında bulunmuştu. 

Başta Mourinho ile çalışan Afrikalı futbolcular olmak üzere kamuoyu Mourinho'nun ırkçılık yapmadığını söylemişti. Galatasaray ise bu sözleri yargıya taşımıştı.

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Burun sıkmadan önce "maymun gibi zıpladılar" cümlesi tartışılmıştı.

Burun sıkmadan önce "maymun gibi zıpladılar" cümlesi tartışılmıştı.

Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan gerilim futbol gündemine damga vurdu. Karşılaşma sonrasında basın toplantısına çıkan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, rakip takımın teknik ekibine yönelik olarak 'Maymun gibi zıplıyorlardı' ifadesini kullanmıştı. Bu açıklamalar büyük yankı uyandırmış ve tartışmalara yol açmıştı.

Tartışmalı söylem yargıya taşındı.

Tartışmalı söylem yargıya taşındı.

Galatasaray bu söylemi 'ırkçılık' başlığında yargıya taşıdı. Mourinho'yu yakından tanıyan isimler ve Fenerbahçe bu iddiayı kabul etmezken Galatasaray'ın yaptığı başvurunun sonucu merakla bekleniyordu. Ve o karar bugün çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı takipsizlik verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı takipsizlik verdi.

Fenerbahçe, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen kararı resmi hesaplarından şu sözlerle açıkladı:

'Galatasaray Kulübü tarafından Teknik Direktörümüz Jose Mourinho hakkında ırkçılık odaklı suç duyurusu sonucunda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen kararda, herhangi bir suç oluşmadığına ve kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir.

Özetle; yapılan suç duyurusu takipsizlik kararı ile sonuçlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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