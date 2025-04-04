Galatasaray'ın Jose Mourinho İçin Açtığı Davada Takipsizlik Verildi
Galatasaray'ın Jose Mourinho İçin Açtığı Davada Takipsizlik Verildi
Jose Mourinho bugün Okan Buruk'a yaptığı fiziki müdahale ile konuşuluyor. Ancak 25.haftada oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçında da söyledikleriyle kimilerince eleştirilmiş kimilerince desteklenmişti. Okan Buruk'u kastederek 'Maymun gibi zıplama' tabirini kullanan Mourinho için Galatasaray 'ırkçılık' iddiasında bulunmuştu.
Başta Mourinho ile çalışan Afrikalı futbolcular olmak üzere kamuoyu Mourinho'nun ırkçılık yapmadığını söylemişti. Galatasaray ise bu sözleri yargıya taşımıştı.
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Burun sıkmadan önce "maymun gibi zıpladılar" cümlesi tartışılmıştı.
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Tartışmalı söylem yargıya taşındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı takipsizlik verdi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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