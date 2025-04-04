Galatasaray'ın Jose Mourinho İçin Açtığı Davada Takipsizlik Verildi

Jose Mourinho bugün Okan Buruk'a yaptığı fiziki müdahale ile konuşuluyor. Ancak 25.haftada oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçında da söyledikleriyle kimilerince eleştirilmiş kimilerince desteklenmişti. Okan Buruk'u kastederek 'Maymun gibi zıplama' tabirini kullanan Mourinho için Galatasaray 'ırkçılık' iddiasında bulunmuştu.

Başta Mourinho ile çalışan Afrikalı futbolcular olmak üzere kamuoyu Mourinho'nun ırkçılık yapmadığını söylemişti. Galatasaray ise bu sözleri yargıya taşımıştı.