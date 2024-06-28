Aşk Hayatındaki Güçlü ve Zayıf Yönlerini Söylüyoruz!
Aşk Hayatındaki Güçlü ve Zayıf Yönlerini Söylüyoruz!
Aşk hayatında neleri iyi yapıyorsun ve hangi konularda kendini geliştirebilirsin?
Hadi öğrenelim!
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1. İlişkilerde iletişim tarzın nasıl?
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2. Tartışmalarda nasıl davranırsın?
3. Partnerine ne sıklıkla sürpriz yaparsın?
4. Bağlılık konusunda ne düşünüyorsun?
5. Partnerinin duygusal ihtiyaçlarını nasıl karşılarsın?
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6. Kıskançlık konusunda ne düşünüyorsun?
7. Partnerinle zaman geçirme konusunda nasılsın?
8. Geçmiş ilişkilerin seni nasıl etkiledi?
9. İlişkinin monotonlaşması konusunda ne düşünüyorsun?
10. İlişkide karşılıklı saygı senin için ne kadar önemli?
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Aşk Hayatında Güçlü ve Dengeleyici!
Aşk Hayatında Dengeli ve Gelişime Açık!
Aşk Hayatında Gelişmeye İhtiyacın Var!
Aşk Hayatında Zayıf Noktaların Çok!
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