Tercihlerine Göre İdeal Partnerinin Özelliklerini Söylüyoruz!
Tercihlerine Göre İdeal Partnerinin Özelliklerini Söylüyoruz!
Hayatta herkesin ideal bir partneri olduğuna inanırız, peki senin ideal partnerin nasıl olmalı? Bu testte, kendi tercihlerine ve beklentilerine göre ideal partnerinin özelliklerini öğreneceksin!
Haydi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Şimdi de yaşını seç!
3. Hangi tür aktiviteleri partnerinle yapmaktan hoşlanırsın?
4. Partnerinde en çok aradığın özellik hangisi?
5. Hangi tip bir ilişkiyi tercih edersin?
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6. İdeal partnerinle birlikte geçireceğin bir tatil nasıl olurdu?
7. Partnerinle nasıl bir bağ kurmayı tercih edersin?
8. İdeal partnerinle birlikte geçireceğin bir akşam nasıl olurdu?
9. İdeal partnerinle birlikte vakit geçirirken ne tür konuları konuşmayı tercih edersin?
10. Hangi tür ilişki senin için daha cazip gelir?
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Maceraperest, cesur ve heyecanlı!
Anlayışlı ve sabırlı!
Zeki, entelektüel ve düşünceli!
Tutkulu ve enerjik!
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Maceraperest, cesur ve heyecanlı! Test başlığı değişiyor sorular ve cevaplar benzer biraz daha yaratıcı lütfen…