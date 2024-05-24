Senin İlişkin Hangi Yüzyıla Ait?
Senin İlişkin Hangi Yüzyıla Ait?
Her ilişki kendi benzersiz tarihine sahiptir ve romantizmin zaman içinde nasıl değiştiğini bilmek ilginç olabilir. Bu test, sizin ilişkinizin hangi yüzyıla ait olduğunu keşfetmeniz için hazırlandı!
Haydi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Şimdi de yaşını seç!
3. İlk buluşmanız nerede gerçekleşti?
4. Sizin için romantizm ne anlama geliyor?
5. İlişkinizde en çok hangi aktiviteleri yapmaktan hoşlanıyorsunuz?
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6. Hangi tür müzik ilişkinizi en iyi tanımlar?
7. İlişkinizin en güçlü yanı nedir?
8. İlişkinizin başlangıcında nasıl tanıştınız?
9. İlişkinizde en çok hangi tür romantik tatilleri tercih edersiniz?
10. İlişkinizde en çok hangi tür iletişim tarzını tercih edersiniz?
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19. Yüzyıl romantizm!
18. Yüzyıl pastoral romantizm!
18. Yüzyıl rönesans!
19. Yüzyıl Victoria!
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