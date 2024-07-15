Sen tam bir Captain America'sın! Güçlü bir adalet duygusuna sahipsin ve her zaman doğru olanı yapmaya çalışıyorsun. Takım çalışmasına inanıyorsun ve arkadaşlarına sadık bir şekilde bağlısın. Zorluklar karşısında cesaretini ve kararlılığını koruyorsun. Fiziksel olarak zinde ve aktif kalmak senin için önemli. Her zaman yardımsever ve destekleyici bir lider olarak tanınıyorsun. İnsanlara ilham veriyorsun ve onları motive ediyorsun. Senin için en önemli şey, sevdiklerinin güvende olması ve adaletin sağlanması.