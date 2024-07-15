Karakterin Hangisine Daha Yakın? Captain America mı Iron Man mı?
Karakterin Hangisine Daha Yakın? Captain America mı Iron Man mı?
Marvel Evreni'nde kiminle daha çok özdeşleşiyorsunuz? Captain America mı yoksa Iron Man mi?
Hadi başlayalım!
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1. Bir lider olarak nasıl bir yaklaşım sergilersiniz?
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2. Boş zamanlarınızda ne yapmayı seversiniz?
3. Süper kahraman olarak en büyük hayaliniz ne olurdu?
4. Bir problemle karşılaştığınızda nasıl tepki verirsiniz?
5. Hangi spor dalıyla daha çok ilgilenirsiniz?
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6. Bir projenin başında olsanız nasıl bir yönetim tarzı benimsersiniz?
7. En çok hangi değer sizin için önemlidir?
8. Arkadaşlarınız sizi nasıl tanımlar?
9. En çok hangi film türünü seversiniz?
Captain America!
Iron Man!
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