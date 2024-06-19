Sihirli Ayna: Hangi Masal Karakteri Senin Görüntünü Yansıtıyor?
Sihirli Ayna: Hangi Masal Karakteri Senin Görüntünü Yansıtıyor?
Bu test, katılımcıların hangi masal karakterinin onların görüntüsünü yansıttığını keşfetmelerine yardımcı olacak.
Haydi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. En sevdiğin renk nedir?
3. Bir ormanda kaybolsan ne yaparsın?
4. En sevdiğin hobin nedir?
5. Hangi tür kitapları okumayı seversin?
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6. En büyük korkun nedir?
7. Bir partide genellikle ne yaparsın?
8. En çok hangi mevsimi seversin?
9. En sevdiğin tatlı hangisi?
10. Hangi süper güce sahip olmak isterdin?
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Kırmızı Başlıklı Kız
Pamuk Prenses
Peter Pan
Alaaddin
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