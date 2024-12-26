onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Finans
Borsa Tırmanışta, Altın Beklemede: 26 Aralık’ta Piyasalar Ne Söylüyor?

etiket Borsa Tırmanışta, Altın Beklemede: 26 Aralık’ta Piyasalar Ne Söylüyor?

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
26.12.2024 - 18:07

Yılın son günlerine yaklaşırken, piyasalarda dalgalı ve temkinli bir hava hakim. Faiz indirimi kararının ardından borsa, döviz ve altın piyasalarında sınırlı hareketler gözlemlendi. Yatırımcılar, yeni yıla hazırlık yaparken pozisyonlarını dikkatle gözden geçiriyor. İşte 26 Aralık Perşembe gününe ait piyasa gelişmelerinin detayları:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Borsa İstanbul’da kazançlar sınırlı...

Borsa İstanbul’da kazançlar sınırlı...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü 9.934,61 puanla tamamlarken %0,19'luk bir artış kaydetti.

Endeksteki yükselişe öncülük eden sektörlerden biri bankacılık oldu.

Endeksteki yükselişe öncülük eden sektörlerden biri bankacılık oldu.

Bankacılık endeksi, günü %0,69 değer kazancıyla tamamlayarak yatırımcıların yüzünü güldürdü. Bunun yanı sıra, holding endeksi de %0,32 artış gösterdi.

Ama her şey toz pembe değil…

Ama her şey toz pembe değil…

Günün kaybedeni menkul kıymet yatırım ortaklığı sektörü oldu. Bu alan, %0,87 düşüşle yatırımcıların yüzünü pek güldürmedi.

💵 Döviz kurlarında hareketlenme sınırlı kaldı.

💵 Döviz kurlarında hareketlenme sınırlı kaldı.

Dolar/TL günü 35,1852 seviyesinde tamamlarken, %0,08 oranında düşüş yaşandı. Euro/TL ise 36,6768 ile %0,41 geriledi.

Altın fiyatları da faiz kararından etkilendi, ancak hareketler sınırlı kaldı.

Altın fiyatları da faiz kararından etkilendi, ancak hareketler sınırlı kaldı.

Gram altın, 2.976 TL ile günü kapattı. Çeyrek altın ise 4.864 TL'den işlem gördü.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Petrol fiyatları, brent türünde 74,10 dolar seviyesine yükselerek %0,71 değer kazandı.

Petrol fiyatları, brent türünde 74,10 dolar seviyesine yükselerek %0,71 değer kazandı.

Öte yandan faiz oranlarında ise %41,10 seviyesine bir gerileme yaşandı ve bu oran %1,77 düşüşle dikkat çekti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın