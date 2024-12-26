Borsa Tırmanışta, Altın Beklemede: 26 Aralık’ta Piyasalar Ne Söylüyor?
Borsa Tırmanışta, Altın Beklemede: 26 Aralık’ta Piyasalar Ne Söylüyor?
Yılın son günlerine yaklaşırken, piyasalarda dalgalı ve temkinli bir hava hakim. Faiz indirimi kararının ardından borsa, döviz ve altın piyasalarında sınırlı hareketler gözlemlendi. Yatırımcılar, yeni yıla hazırlık yaparken pozisyonlarını dikkatle gözden geçiriyor. İşte 26 Aralık Perşembe gününe ait piyasa gelişmelerinin detayları:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Borsa İstanbul’da kazançlar sınırlı...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Endeksteki yükselişe öncülük eden sektörlerden biri bankacılık oldu.
Ama her şey toz pembe değil…
💵 Döviz kurlarında hareketlenme sınırlı kaldı.
Altın fiyatları da faiz kararından etkilendi, ancak hareketler sınırlı kaldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Petrol fiyatları, brent türünde 74,10 dolar seviyesine yükselerek %0,71 değer kazandı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın