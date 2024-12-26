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Tarot Falına Göre 27 Aralık Cuma Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 27 Aralık Cuma Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

tarot dilara
tarot dilara - Onedio Editörü
26.12.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 27 Aralık Cuma günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Gün içinde kabullenmekte ya da benimsemekte zorluk çekebileceğin bir gelişme yaşanacak. Bana soracak olursan perspektifini olabildiğince geliştirmelisin. Bu sayede yeni bakış açıları kazanacak ve ileriye doğru adım adım gideceksin. Bu süreçte zorlansan da değişimin hiçbir zaman kolay olmadığını hatırla. Bir kelebek kolay kolay yetişmiyor sonuçta :)

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Yıkılan Kule"

Seçtiğin Kart; "Yıkılan Kule"

Bugün, içgüdülerinin nokta atışı yaptığın bir gün yaşayacaksın. En basit kararlarında bile içgüdülerini dinlemeye özen göstermelisin. Haklı çıktığını gördükten sonra şaşkınlığını gizlemekte zorlanacaksın :) Bununla birlikte, kariyerinde yükselişe geçeceğini biliyorum. Fakat yanında gibi görünüp aslında sana engel olan insanlar var hayatında. Bu kişilerin kariyerinle ilgili verdiği tavsiyelere kulak verme.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Son zamanlarda, modunda bir düşüş yaşadığını görüyorum. Artık havaların etkisi midir yoksa içindeki sıkıntı mıdır bilmiyorum ancak sürekli uyumak istiyorsun. Artık kendine bir çeki düzen vermenin zamanı gelmedi mi? Bak yeni yıl da yaklaşıyor. Nasıl girersen öyle geçer sonuçta değil mi? Yeni yılda kendine yeni hobiler edinmeli ve şu miskin havandan artık kurtulmalısın. Her şeyin çok ama çok güzelleştiğini göreceksin.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Bugün, gönül işleri açısından çok da memnun kalmayacağın bir gün olabilir. Hayatındaki insanın senin düşüncelerine önem vermediği, hayal kırıklığı yaşadığın bir gün olacak. Bence insanlara değer vermeden önce, onların gerçek yüzlerini görmeye çalışmalısın. Sen maalesef insanlara çok çabuk inanıyorsun :(

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Sabır, gün içinde önüne çıkan tüm engellere karşı kullanabileceğin silahın olacak.Hayatında seni aşağıya çeken şeylerden de böylece kurtulmuş olacaksın. Bu kadar sabırlı olabildiğin için seni tebrik etmek istiyorum. Bu sabrının karşılığını da aşkta alacaksın! Gün sonunda, ayaklarını yerden kesen birisi çıkacak karşına...

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Bugün, nedendir bilmiyorum ancak aşırı dozda bir cesaret gördüm sende. Aman diyeyim bu konuda gözünü karartıp çevrendekilere zarar verme. Sonrasında pişman olmanı istemem. Bu cesaretini bence istemeden 'evet' dediğin olaylara yöneltmelisin. Artık istemediğin insanları hayatından çıkarmalısın.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Bugün; çalışıyorsan patronundan, akademik hayatını devam ettiriyorsan da öğretmeninden  bir haber alabilirsin. Bu haber seni çok daha güzel yarınlara götürecek. Ee, bugünlere gelmek hiç de kolay değildi. Yeri geldi düştük ama kendi kendimize kalkmasını da bildik. Artık kanatlanıp uçma zamanı. Kimse senin önünde duramaz :)

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ay"

Seçtiğin Kart; "Ay"

Bugün, başına gelecek absürt olaylardan dolayı sinirlerinin bozulabileceğini söylemek istiyorum. 'Her şey beni mi bulur?' desen de lütfen daha fazla kötüyü çağırma. Emin ol herkesin kötü günleri oluyor. Evrene güzel enerjiler ver, güzel enerjiler al. Ne diyorduk? 

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Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Bugün, huzur ve başarıyla birlikte mutluluğun nihayet sana ulaşacağını söylemek istiyorum sevgili okurum. Uzun süredir bitmesini beklediğin olaylar iyi bir şekilde sonuçlanacak. Ayrıca hayatına yepyeni bir insan giriyor bugünlerde. İsmi 'E' ile başlayan bu kişi, sana sonsuz bir mutluluk vadediyor!

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Son zamanlarda, etrafındaki kişilerin anlayışsızlığından dolayı omuzlarına binen büyük bir sorumluluklar var. Bugün, bir nebze de olsa azalacak problemlerin. Dilerim, her şey gönlüne göre olur. Bununla birlikte, sağlığına dikkat etmen gerektiğini söylemek istiyorum. Baş ağrısına karşı bol bol su içmeyi sakın unutma.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin kart; "Ermiş"

Seçtiğin kart; "Ermiş"

Bugün senin için yoğun bir gün olacak ancak gün içinde kendine de zaman ayırmaya dikkat etmeni istiyorum. Hayatta, sürekli başkalarının gönlünü yaparak vakit geçiremezsin. Bugün önceliği kendine vermelisin. İnan bana, bu bencillik değil :) Bununla birlikte, aşk hayatında durağan bi dönemden geçiyorsun. Bence bu dönem çok yakında sona erecek.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Bugün yaşayacağın şeylerin canını sıkabileceği bir gün geçirebilirsin. Tatsız olaylar yaşasan da hayatın güzel taraflarına odaklanmaya ne dersin? Merak etme her şey yoluna girecek her şey zaten :) Birkaç gün içinde, bugüne kadar vediğin emeklerin karşılığını da alacaksın. Seninle gurur duyuyorum.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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tarot dilara
tarot dilara
Onedio Editörü
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