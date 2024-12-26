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İçindeki Gücü Keşfetmeni Sağlayacak Şarkı Bu Testin Sonunda!

etiket İçindeki Gücü Keşfetmeni Sağlayacak Şarkı Bu Testin Sonunda!

matsuri
matsuri - Onedio Üyesi
26.12.2024 - 18:01

Bu testle içine dönüp güçlü yanlarını keşfetmeni sağlayacak o şarkıyı bulacaksın. Hazırsan, kulaklığını tak ve şarkını bulmak için teste başla!

Not: İçeriklerimiz bilgilendirme ve eğlence amaçlıdır. Tanı ve tedavi için lütfen doktorunuza danışınız.

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1. Pazar sabahı uyandın, ilk olarak ne yaparsın?

2. Seni en çok etkileyen film türü hangisi?

3. En sevdiğin kahve türü hangisi?

4. Kendini sıkışmış hissettiğinde en çok hangisini yaparsın?

5. Uzun bir yolculuğa çıkacaksın, yanına ne almadan edemezsin?

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6. Hangi hava seni daha çok mutlu eder?

7. Hangi müzik türü seni daha çok yansıtır?

8. İşten veya okuldan yorgun döndüğünde ilk yaptığın şey nedir?

9. Gün içinde en çok hangi içeceği tüketirsin?

10. Telefonunun ekran süresi raporu geldi; seni en çok hangi uygulamada buluruz?

Dinlemen gereken şarkı Destiny’s Child grubundan Survivor!

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