Yemek Yeme Alışkanlıklarına Göre Sen Türkiye'nin Hangi Şehrisin?
Yemek Yeme Alışkanlıklarına Göre Sen Türkiye'nin Hangi Şehrisin?
Kendinizi hangi şehrin yemek kültürüyle en çok özdeşleştirdiğinizi merak ediyor musunuz? Bu test, yemek alışkanlıklarınızı ve tercihlerinizi göz önünde bulundurarak hangi şehre daha yakın olduğunuzu keşfetmenize yardımcı olacak.
Haydi teste!
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1. Favori kahvaltı seçimin nedir?
2. Öğle yemeğinde tercihin hangi yönde?
3. En sevdiğin akşam yemeği hangisi?
4. Tatlı tercihin nedir?
5. Favori içeceğin hangisi?
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6. Sos tercihin nedir?
7. Hangi yiyeceği asla yemezsin?
8. Yemek yerken sıklıkla hangi ekmek tercihini yaparsın?
9. En sevdiğin atıştırmalık nedir?
10. Hangi tür peyniri tercih edersin?
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Sen İstanbul’sun!
Sen Antalya’sın!
Sen İzmir’sin!
Sen Gaziantep’sin!
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