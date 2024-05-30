Senden Nasıl Bir Ebeveyn Olur?
Senden Nasıl Bir Ebeveyn Olur?
Ebeveynlik, her bireyin farklı kişilik özellikleri, değerler ve gelecek planlarına göre şekillenir. Bu testte, kendi düşünce yapını ve hayat hedeflerini değerlendirerek, senin ebeveynlik tarzının ne olabileceğini keşfetmeye davet ediyoruz.
Haydi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Şimdi de yaşını seç!
3. Geleceğe dair planların hangisine daha çok benziyor?
4. Romantik ilişkilerde en çok hangi özellikleri ararsın?
5. Ebeveyn olmak seni nasıl hissettirir?
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6. Çocuğunun eğitimine dair hangi yaklaşım sana daha uygun gelir?
7. Çocuğuna karşı hangi tutumu sergilemeyi tercih edersin?
8. Kendi ebeveynlik tarzını en çok hangi kaynaktan edindin?
9. Gelecekte çocuğunla yapmak istediğin aktiviteler nelerdir?
10. Ebeveynlikte en çok hangi konuda zorlanacağını düşünüyorsun?
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Disiplinli ve sorumluluk sahibi ebeveyn!
Esnek ve maceracı ebeveyn!
Empatik ve sevgi dolu ebeveyn!
Yaratıcı ebeveyn!
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