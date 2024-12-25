Mide Bırakmadınız! Yalı Çapkını'nda Şimdi de Suna ve Ferit Birlikte Oldu!
Mide Bırakmadınız! Yalı Çapkını'nda Şimdi de Suna ve Ferit Birlikte Oldu!
Bir döneme damga vuran Yalı Çapkını efsane bir dizi olabilecekken her hafta daha da dibe battı. Düşen reytinglerini nasıl toplayacağı tam bir muamma olan Yalı Çapkını, yine izleyici ile zıtlaştı. 89. bölüm fragmanını yayınlayan dizi, Ferit ve Suna'nın birlikte olduğunu gösterdi. Diziye bir de enişte-baldız ilişkisi ekleyen senaryo ekibinin yaşadığı kafa merak konusu olurken Yalı Çapkını izleyicisi bu hamle karşısında ne diyeceğini bilemedi.
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Star TV'de yayınlanan Yalı Çapkını, ilk sezonun aksine şimdilerde her bölüm daha da dibe batmayı başarıyor.
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İzleyici tepkisiyle Seyran ve Ferit yeniden bir araya gelse de saadetleri yalnızca 2 bölüm sürdü. İkilinin arasına tekrardan kara kedi girmesi şaşırtmasa da bu defa Ferit'in hayatındaki kişi görenleri dumur etti.
Dizinin 89. bölüm 2. fragmanında Ferit kayıplara karışıyor ve yerini bir tek Suna biliyor. Sonrasında bir de görüyoruz ki Suna ve Ferit öpüşüp birlikte oluyor!
Söz konusu sahneler Yalı Çapkını seyircisini çileden çıkarırken reytingleri arttırmak için böyle geri dönüş olmayan senaryoların yazılması tepemizi attırdı.
Olay olan fragmanı buraya bırakıyoruz:
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Gelen tepkiler de burada:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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