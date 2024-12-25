Mide Bırakmadınız! Yalı Çapkını'nda Şimdi de Suna ve Ferit Birlikte Oldu!

Bir döneme damga vuran Yalı Çapkını efsane bir dizi olabilecekken her hafta daha da dibe battı. Düşen reytinglerini nasıl toplayacağı tam bir muamma olan Yalı Çapkını, yine izleyici ile zıtlaştı. 89. bölüm fragmanını yayınlayan dizi, Ferit ve Suna'nın birlikte olduğunu gösterdi. Diziye bir de enişte-baldız ilişkisi ekleyen senaryo ekibinin yaşadığı kafa merak konusu olurken Yalı Çapkını izleyicisi bu hamle karşısında ne diyeceğini bilemedi.