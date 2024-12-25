Türk Televizyonlarına En Acilinden Dönmesi Gereken Efsane Programlar
Türk Televizyonlarına En Acilinden Dönmesi Gereken Efsane Programlar
Türk televizyonları özellikle 90'ların sonu ve 2000'lerin başlarında birbirinden enfes programlara ev sahipliği yaptı. Şimdilerde bu programlarının tekrarlarını bile yayınlamak imkansız olsa da insan hayal etmeden duramıyor. Biz de 'mümkünse' Türk televizyonlarına en acilinden dönmesi gereken programları sizler için sıraladık. Bakalım kaç tanesini hatırlıyorsunuz?
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1. Yıldo ile Gece Sohbetleri
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2. Sıcağı Sıcağına
3. Teksoy Görevde
4. Hepsi Gerçek
5. İki Kere Kiki
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6. G.A.G
7. Dikkat Şahan Çıkabilir
8. Tutti Frutti
9. Gerçek Kesit
10. Film Gibi
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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