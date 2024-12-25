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Türk Televizyonlarına En Acilinden Dönmesi Gereken Efsane Programlar

Türk Televizyonlarına En Acilinden Dönmesi Gereken Efsane Programlar

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
25.12.2024 - 17:16

Türk televizyonları özellikle 90'ların sonu ve 2000'lerin başlarında birbirinden enfes programlara ev sahipliği yaptı. Şimdilerde bu programlarının tekrarlarını bile yayınlamak imkansız olsa da insan hayal etmeden duramıyor. Biz de 'mümkünse' Türk televizyonlarına en acilinden dönmesi gereken programları sizler için sıraladık. Bakalım kaç tanesini hatırlıyorsunuz?

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1. Yıldo ile Gece Sohbetleri

1. Yıldo ile Gece Sohbetleri

'Yıldo ile Gece Sohbetleri', 1990'lı yıllarda Flash TV'de yayınlanan ve Yıldo'nun enerjik sunumuyla dikkat çeken bir gece programıydı. Özellikle Yıldo'nun eğlenceli sohbetleri, esprili üslubu ve izleyicilerle interaktif anlarıyla hafızalarda yer etti.

2. Sıcağı Sıcağına

2. Sıcağı Sıcağına

'Sıcağı Sıcağına', 1993-2009 yılları arasında yayınlanarak Türkiye'nin ilk reality programlarından biri olarak televizyon tarihine geçti. İlk yıllarında Haluk Bilginer, ardından Cem Kurtoğlu’nun sunumuyla izleyici karşısına çıkan program, olayları yerinde ve çarpıcı bir şekilde ele almasıyla geniş bir hayran kitlesi kazandı.

3. Teksoy Görevde

3. Teksoy Görevde

'Teksoy Görevde', 1994 yılında Star TV’de yayın hayatına başlayarak Sadettin Teksoy’un sunumuyla Türk televizyon tarihine damga vurmuş bir programdı. Sıradışı olayları, gizemli mekanları ve ilginç insan hikayelerini araştırarak izleyicilere sunan bu yapım, kendine özgü sunum tarzıyla kısa sürede büyük bir popülerlik kazandı.

4. Hepsi Gerçek

4. Hepsi Gerçek

'Hepsi Gerçek', 2001 yılında Show TV’de yayınlanmaya başlayan ve Ebru Akel’in sunduğu bir reality şov programıydı. Program, izleyicilere şaşırtıcı ve ilginç gerçekleri ekrana taşıyarak dönemin dikkat çeken yapımlarından biri oldu.

5. İki Kere Kiki

5. İki Kere Kiki

Cem Davran ve Hande Ataizi'nin sunduğu 'İki Kere Kiki', Türk televizyon tarihinde unutulmaz anlar yaratmış, özellikle Sevda Demirel ve Hande Ataizi arasında yaşanan tokat olayıyla hafızalarda kalmıştı.

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6. G.A.G

6. G.A.G

Gülse Birsel'in ilk televizyon deneyimi olan G.A.G, televizyon reklamlarını mizahi bir dille ele alarak, izleyicilere hem eğlenceli hem de düşündürücü bir bakış açısı sunmuştu.

7. Dikkat Şahan Çıkabilir

7. Dikkat Şahan Çıkabilir

Şahan Gökbakar, bu programda özellikle 'Recep İvedik' karakteriyle büyük bir ilgi kazanmış ve bu karakter daha sonra kendi sinema serisine dönüşerek geniş bir izleyici kitlesi oluşturmuştu.

8. Tutti Frutti

8. Tutti Frutti

Dönemin popüler programlarından biri olan 'Tutti Frutti', izleyicilere eğlenceli ve heyecanlı anlar sunmuş, 90'lı yılların televizyon kültüründe önemli bir yer edinmişti. Program, hem Türkiye'de hem de Almanya'da büyük ses getirmiştir ve bu dönemdeki gençlerin hafızasında unutulmaz bir yer bırakmıştı.

9. Gerçek Kesit

9. Gerçek Kesit

'Gerçek Kesit', dönemin televizyon izleyicisi için adeta bağımlılık yaratan bir yapım olmuş ve Türk televizyon tarihindeki önemli programlardan biri olarak hafızalarımızda yer edinmişti.

10. Film Gibi

10. Film Gibi

'Film Gibi', 1999-2005 yılları arasında Show TV ve Kanal D'de yayınlanan, kaybolan kişileri arayan bir programdı. Sunuculuğunu Sinan Çetin'in üstlendiği bu program, kayıp insanların bulunmasına yardımcı olmayı amaçlamıştır. Programdaki fon müziği ve kapının açılmasıyla bekleme gerginliğini hala unutamadık.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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