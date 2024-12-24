İzdivaç Programında Evlenen Ceyda Kırıcı ve Mustafa Tuncay Şimdi Ne Yapıyor?

Bir döneme damga vuran izdivaç programlarının kurgu olduğuna dair düşünceler hala olsa da bazı çiftlerin evlenmesi ve evliliklerine hala devam etmeleri gerçek aşk hikayelerinin de işlendiğini gözler önüne seriyor. Bu aşk hikayelerinden biri de Ceyda Kırıcı ve Mustafa Tuncay arasında yaşanmıştı. Esra Erol'un sunduğu izdivaç programında tanışan Ceyda ve Mustafa bir ayrıl bir barış ilişkilerini en sonunda evlilikle taçlandırmış ve sonrasında da izdivaç programlarına yasaklama gelmişti. Ceyda ve Mustafa çifti şimdilerde neler yapıyor sizler için araştırdık.