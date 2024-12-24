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İzdivaç Programında Evlenen Ceyda Kırıcı ve Mustafa Tuncay Şimdi Ne Yapıyor?

İzdivaç Programında Evlenen Ceyda Kırıcı ve Mustafa Tuncay Şimdi Ne Yapıyor?

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
24.12.2024 - 14:41

Bir döneme damga vuran izdivaç programlarının kurgu olduğuna dair düşünceler hala olsa da bazı çiftlerin evlenmesi ve evliliklerine hala devam etmeleri gerçek aşk hikayelerinin de işlendiğini gözler önüne seriyor. Bu aşk hikayelerinden biri de Ceyda Kırıcı ve Mustafa Tuncay arasında yaşanmıştı. Esra Erol'un sunduğu izdivaç programında tanışan Ceyda ve Mustafa bir ayrıl bir barış ilişkilerini en sonunda evlilikle taçlandırmış ve sonrasında da izdivaç programlarına yasaklama gelmişti. Ceyda ve Mustafa çifti şimdilerde neler yapıyor sizler için araştırdık.

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Henüz yasaklanmadan önce izdivaç programları izlenme rekoru kırıyor ve her programın favori bir çifti oluyordu. Esra Erol'un favori çifti ise Ceyda ve Mustafa'ydı.

Henüz yasaklanmadan önce izdivaç programları izlenme rekoru kırıyor ve her programın favori bir çifti oluyordu. Esra Erol'un favori çifti ise Ceyda ve Mustafa'ydı.

Daha önce Kısmetse Olur programında izlediğimiz Ceyda Kırıcı, Esra Erol'un izdivaç programına katılmış ve burada popüler damat adayı Mustafa Tuncay'la doludizgin bir aşka başlamıştı.

Daha önce Kısmetse Olur programında izlediğimiz Ceyda Kırıcı, Esra Erol'un izdivaç programına katılmış ve burada popüler damat adayı Mustafa Tuncay'la doludizgin bir aşka başlamıştı.

Mustafa'nın Ceyda'ya talip olması üzerine ikilinin aşkı başlasa da neredeyse her hafta bir konudan kavga etmeleriyle ilişkileri uzun ömürlü bulunmuyor ve hatta kurgu olduğu iddia ediliyordu.

Mustafa'nın Ceyda'ya talip olması üzerine ikilinin aşkı başlasa da neredeyse her hafta bir konudan kavga etmeleriyle ilişkileri uzun ömürlü bulunmuyor ve hatta kurgu olduğu iddia ediliyordu.

Programda Mustafa'dan evlenme teklifi alan Ceyda, burada teklifi kabul etse de programın yasaklanması üzerine çift nikahlarını dışarıda kıymış ve Esra Erol da nikaha katılmıştı.

Programda Mustafa'dan evlenme teklifi alan Ceyda, burada teklifi kabul etse de programın yasaklanması üzerine çift nikahlarını dışarıda kıymış ve Esra Erol da nikaha katılmıştı.

İzdivaç programına katılıp gerçekten evlenen birkaç çiftten olan Ceyda Kırıcı ve Mustafa Tuncay yıllar sonra aklımıza geldi ve neler yapıyorlar sizler için araştırdık!

2019 yılında nikah masasına oturan çift şu an hala evli ve hatta çocukları bile var!

2019 yılında nikah masasına oturan çift şu an hala evli ve hatta çocukları bile var!
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Instagram'da 737 bin takipçiye sahip olan Ceyda, influencerlık yapıyor ve Mustafa ile hayatına dair paylaşımlarda bulunuyor.

Instagram'da 737 bin takipçiye sahip olan Ceyda, influencerlık yapıyor ve Mustafa ile hayatına dair paylaşımlarda bulunuyor.

2023'te ikinci bebeklerini bekleyen Ceyda ve Mustafa'nın şu iki oğlu var.

2023'te ikinci bebeklerini bekleyen Ceyda ve Mustafa'nın şu iki oğlu var.

Ceyda Kırıcı'nın paylaştığı videoyu buraya bırakarak çiftimize mutluluklar dileriz!

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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