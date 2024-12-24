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Hande Erçel ve Barış Arduç'lu "Rüzgara Bırak"ın Yayın Tarihi Belli Oldu!

Hande Erçel ve Barış Arduç'lu "Rüzgara Bırak"ın Yayın Tarihi Belli Oldu!

Barış Arduç Hande Erçel Netflix
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
24.12.2024 - 12:49

Netflix'in Barış Arduç ve Hande Erçel'i başrolde bir araya getirdiği 'Rüzgara Bırak' büyük merak uyandırmıştı. Beraber çok uyumlu görünen Arduç ve Erçel'in romantik filminin ilk fragmanı ve yayın tarihi sonunda yayınlandı. Netflix, resmi sosyal medya hesaplarından filmin fragmanını verip yayın tarihi için çok özel bir günü duyurdu. Tüm detaylar içeriğimizde...

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Hande Erçel ve Barış Arduç'u bir araya getiren "Rüzgara Bırak", Netflix Türkiye'nin en merak edilen işlerinden biri.

Hande Erçel ve Barış Arduç'u bir araya getiren "Rüzgara Bırak", Netflix Türkiye'nin en merak edilen işlerinden biri.

Ege ve Aslı karakterlerinin aşkını izleyeceğimiz filmde Arduç ve Erçel'in uyumu ağzımızı bir karış açık bırakmış ve filmin yayın tarihi için sabırsızlanmıştık.

Ege ve Aslı karakterlerinin aşkını izleyeceğimiz filmde Arduç ve Erçel'in uyumu ağzımızı bir karış açık bırakmış ve filmin yayın tarihi için sabırsızlanmıştık.

Netflix, sonunda beklenen haberi verdi!

Netflix, sonunda beklenen haberi verdi!

Resmi sosyal medya hesaplarından Rüzgara Bırak filminin fragmanını yayınlayan Netflix, ayrıca filmin yayın tarihini de duyurdu.

Resmi sosyal medya hesaplarından Rüzgara Bırak filminin fragmanını yayınlayan Netflix, ayrıca filmin yayın tarihini de duyurdu.

Rüzgara Bırak, 14 Şubat Sevgililer Günü Netflix'te yayınlanacak!

Rüzgara Bırak, 14 Şubat Sevgililer Günü Netflix'te yayınlanacak!
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Fragman da burada:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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