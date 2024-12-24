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Naruto'nun Aslında Düşündüğünüzden Daha Karanlık Olduğunu Gösteren Detayları Ele Alıyorum

Naruto'nun Aslında Düşündüğünüzden Daha Karanlık Olduğunu Gösteren Detayları Ele Alıyorum

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
24.12.2024 - 10:44

Naruto, turuncu tulumlu ve koca yürekli bir çocuğun Hokage olma hayalini anlatsa da aslında hikayenin derinlikleri pek de çocuklara uygun değil. Göz çalma operasyonlarından, çocuk askerlerine kadar... Naruto'nun ilk bölümlerinde o neşeli, 'İnanın bana!' nidalarını duyunca insan ister istemez bunun eğlenceli bir macera hikayesi olduğunu düşünüyor. Ancak biraz derine indiğinizde, ninja dünyasının hiç de çocuk masumiyeti taşımadığını fark ediyorsunuz.

Dikkat! Bu içerik Naruto ve Naruto Shippūden hakkında bol bol ağır spoiler içerir, eğer izlemediyseniz hemen çıkınız.

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Göz Çalmak, Adeta Bir Hobi!

Göz Çalmak, Adeta Bir Hobi!

Naruto evreninde gözler, korkutucu derecede güçlü yeteneklerin de kaynağı. Sharingan ve Byakugan gibi dojutsu'lar, göz sahibi kişiye inanılmaz güçler sunuyor.

Bu durum, gözlerin sık sık yerinden çıkarılıp başkalarına nakledilmesine yol açıyor. Örneğin Danzo karakteri koluna bir sürü Sharingan gözü naklettirip, adeta korkunç sanat eseri'ne dönüşmüştü. Bu karakteri seven var mı ya?

Çocuk Askerler ve Manipülasyonlardan Bahsetmeye Gerek Var mı?

Çocuk Askerler ve Manipülasyonlardan Bahsetmeye Gerek Var mı?

Naruto dünyasında çocukların savaşa gönderilmesi gayet normal. Daha 13 yaşındaki Itachi'ye tüm klanını öldürme emri verilmişti. Başka bir örnek ise Madara'nın genç Rin'i manipüle ederek Obito'yu kendi tarafına çekmesi. Bu dünyada çocuklar sadece savaşçı olarak değil, stratejik araçlar olarak da kullanılıyor.

Sistem Hataları Asla Düzeltilmiyor

Sistem Hataları Asla Düzeltilmiyor

Danzo'nun Uchiha klanını yok etme komplosu ortaya çıktığında bile, Konoha köyü 'Neyse, olan oldu' havasında takılmaya devam etti.

Sasuke'nin intikam ateşi ve Madara'nın insanlığı sıfırlama planları aslında birer sonuçtu. Ancak bu sorunların kökenine inen kimse olmadı.

Yetimlerin Kendi Halinde Bırakılmasını Hiç Konuşmayalım!

Yetimlerin Kendi Halinde Bırakılmasını Hiç Konuşmayalım!

Ana karakterimiz Naruto, doğar doğmaz yetim kaldı ve çocukluğunu neredeyse tamamen yalnız geçirdi. Köy tarafından ötekileştirildi ve temel bakım bile sağlanmadı.

Bu sadece Naruto'ya özgü bir durum değil. Sasuke de ailesinin öldürülmesinin ardından kendi başına bırakıldı. Ha bir de Gaara'yı unutmamak lazım. Her ne kadar kardeşleri olsa da kendisinin yalnız ve dışlanmış bir çocukluk geçirmesi hepimizin kanayan yarası...

Ninja Teknikleri Bazen Fazla Tüyler Ürpertici

Ninja Teknikleri Bazen Fazla Tüyler Ürpertici

Kimimaro'nun kemiklerini silah olarak kullanması mı dersiniz, Orochimaru'nun yılanlardan oluşan saldırıları mı? Bazı teknikler var ki izlerken midenize oturuyor.

Hele Orochimaru'nun ilk bölümlerde kafasını uzata uzata gelmesi... Çocukken izleseydim kalp krizi geçirirdim!

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Her Şey Affediliyor??

Naruto evreninde en büyük suçlular bile bir noktada affediliyor. Pain, bir köyü yok etmiş olmasına rağmen Naruto tarafından affedildi. Orochimaru ise tüm insanlık dışı deneylerine rağmen serbest bırakıldı.

Evet bunun bir anime olduğunun farkındayım ancak arkadaşlık, sevgi ve yardımlaşma konuları işlenirken böylesine büyük suçların affedilmesi, Naruto'da tezatlık yaratıyor. Sasuke'nin köyü yok etme planlarından hiç bahsetmiyorum bile. Her ne kadar sonuçlarını sürgüne gönderilerek ve kolunu kaybederek ödese de kesinlikle affedilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Madem bu kadar karanlık bir anime neden o zaman ilk başta tatlı konuları işlediniz arkadaşım? derler insana.

Dışlanmak Gayet Normal

Dışlanmak Gayet Normal

Naruto'nun çocukluğu, köy halkı tarafından sürekli dışlanarak geçti. Ancak bu sadece ona özgü değil. Kakashi'nin babası Sakumo da benzer bir dışlanmışlık yüzünden intihar etmişti.

Ne yani illa köy tarafından benimsenmek için köyü sayısız kez kurtarmak mı gerekir? Maalesef bu konuda Naruto çok ekside.

Eğitim Sistemi Tam Bir Felaket

Eğitim Sistemi Tam Bir Felaket

Ninja Akademisi'nde çocuklar ölümcül teknikler öğrenirken, temel tarih, coğrafya ya da diplomasi gibi konulardan bihaber mezun oluyorlar.

Ayrıca ninja olacak çocukları bir başlarına ormana bırakmak nedir ya?

Hayvanların Özgür İradeleri Yok

Hayvanların Özgür İradeleri Yok

Naruto ve diğer karakterlerin imzaladığı sözleşmeler yüzünden, hayvanlar aniden savaş alanlarına çağrılabiliyor. Bu yaratıkların çoğu kendi hayatlarını yaşayamaz hale geliyor.

Jiraiya'yı Hepimiz Çok Seviyoruz Ancak Sapık Olduğu Gerçeğini Değiştirmiyor

Jiraiya'yı Hepimiz Çok Seviyoruz Ancak Sapık Olduğu Gerçeğini Değiştirmiyor

Naruto'nun en sevilen eğitmenlerinden biri olan Jiraiya, aslında oldukça kusurlu bir karakter. Evet, ona 'Ero Sennin' (Sapık Bilge) denmesi şaka gibi gelebilir ama bazı davranışları gerçekten rahatsız edici.

Örneğin, Naruto'yu eğitirken onu saatlerce yalnız bırakması ve Akatsuki gibi ölümcül tehditlere karşı savunmasız kalmasına neden olması büyük bir sorumsuzluk örneği.

Ayrıca Jiraiya'nın, genç kızları dikizleme huyu ve Naruto'yu bazı uygunsuz teknikleri kullanmaya zorlaması da göz ardı edilemez. Ancak tüm bu kusurlarına rağmen Jiraiya, Naruto'ya değerli hayat dersleri vermiş ve ona bir baba figürü olmaya çalıştı. Yine de bu kusurlar, onun ideal bir rol model olmadığını açıkça gösteriyor. bizimle deyılsın üzgünüm 👎🏻

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Ama Dürüst Olalım... Hepimiz Bu Karanlık Detaylara Rağmen Naruto'yu Seviyoruz! 🍥

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Arcane incelememi okumak isterseniz aşağıya bırakıyorum! 🫠

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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