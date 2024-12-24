Naruto'nun Aslında Düşündüğünüzden Daha Karanlık Olduğunu Gösteren Detayları Ele Alıyorum

Naruto evreninde en büyük suçlular bile bir noktada affediliyor. Pain, bir köyü yok etmiş olmasına rağmen Naruto tarafından affedildi. Orochimaru ise tüm insanlık dışı deneylerine rağmen serbest bırakıldı.

Evet bunun bir anime olduğunun farkındayım ancak arkadaşlık, sevgi ve yardımlaşma konuları işlenirken böylesine büyük suçların affedilmesi, Naruto'da tezatlık yaratıyor. Sasuke'nin köyü yok etme planlarından hiç bahsetmiyorum bile. Her ne kadar sonuçlarını sürgüne gönderilerek ve kolunu kaybederek ödese de kesinlikle affedilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Madem bu kadar karanlık bir anime neden o zaman ilk başta tatlı konuları işlediniz arkadaşım? derler insana.