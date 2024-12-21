Serenay Sarıkaya'nın Kimler Geldi Kimler Geçti Çekimlerinden Set Pozları Ortalığı Yıktı Geçti!

Serenay Sarıkaya, hem kariyeriyle hem de özel hayatıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Başarılı performanslarıyla adından sıkça söz ettiren Sarıkaya, sosyal medya paylaşımlarıyla da hayranlarını heyecanlandırmayı başarıyor. Bir süredir şarkıcı Mert Demir ile yaşadığı aşk ve rol aldığı projelerle gündemde olan oyuncu, son olarak Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin ikinci sezon çekimlerinin tamamlandığını duyurdu. Setten samimi anları paylaşan Sarıkaya, ekibine teşekkür etmeyi ihmal etmedi. Bu paylaşımlar, hem dizi takipçilerini hem de oyuncunun hayranlarını sevindirdi.