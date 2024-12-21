Serenay Sarıkaya'nın Kimler Geldi Kimler Geçti Çekimlerinden Set Pozları Ortalığı Yıktı Geçti!
Serenay Sarıkaya'nın Kimler Geldi Kimler Geçti Çekimlerinden Set Pozları Ortalığı Yıktı Geçti!
Kaynak: https://www.instagram.com/p/DDz4zwWNw...
Serenay Sarıkaya, hem kariyeriyle hem de özel hayatıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Başarılı performanslarıyla adından sıkça söz ettiren Sarıkaya, sosyal medya paylaşımlarıyla da hayranlarını heyecanlandırmayı başarıyor. Bir süredir şarkıcı Mert Demir ile yaşadığı aşk ve rol aldığı projelerle gündemde olan oyuncu, son olarak Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin ikinci sezon çekimlerinin tamamlandığını duyurdu. Setten samimi anları paylaşan Sarıkaya, ekibine teşekkür etmeyi ihmal etmedi. Bu paylaşımlar, hem dizi takipçilerini hem de oyuncunun hayranlarını sevindirdi.
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Son dönemde hem projeleri hem de özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Serenay Sarıkaya, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
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Bir süredir şarkıcı Mert Demir ile yaşadığı aşk nedeniyle magazin gündeminde olan Sarıkaya, son paylaşımıyla hayranlarına hem teşekkür etti hem de müjdeli bir haber verdi.
Başarılı oyuncu, rol aldığı Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin ikinci sezon çekimlerinin tamamlandığını duyurdu. Setten paylaştığı samimi karelerle takipçilerini sevindiren Sarıkaya, paylaşımına şu notu düştü:
"KGKG. Hepinizi çok seviyorum… Yarın dükkanı kapatıyoruz. Emeği geçen, yolu bu projeden geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, sarılıyorum öpüyorum… İyi ki..."
Fotoğraflarında Metin Akdülger, Hakan Kurtaş, Boran Kuzum, Ahmet Rıfat Şungar, Meriç Aral, Esra Ruşan, Efe Tunçer, Zeynep Tuğçe Bayat ve Fatih Artman gibi dizi ekibinden isimler de yer aldı.
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Öte yandan, ünlü oyuncunun set arasında Mabel Matiz’in “Ya Bu İşler Ne” şarkısını söylediği anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü. İşte Serenay Sarıkaya’nın ikinci sezon çekimlerinden paylaştığı sımsıcak kareler...
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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