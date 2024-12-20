Küçükken İzleme Gafletine Düşüp Üzerimizde Çocukluk Travması Yaratan Dizi Sahneleri!

Hepimiz bir zamanlar 'masum' bir şekilde televizyonun karşısına geçip, 'Aa, bu dizi eğlenceliymiş' diye başlayan ama birkaç dakika içinde 'Ben neden bunu izliyorum?' diye sorguladığımız o sahneleri yaşadık, değil mi? Çocuk aklımızla anlam veremediğimiz o anlar, bizi bir süreliğine çocuk olmaktan çıkarıp 'Hayat bu kadar acımasız mı?' dedirtti. Korku, şok ve biraz da travmatik komediyi harmanladığımız bu içerikte, o günlere geri dönüyoruz. Uyarıyoruz: Şimdi gülsek de o zaman ağlamış olabiliriz!