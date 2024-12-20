Küçükken İzleme Gafletine Düşüp Üzerimizde Çocukluk Travması Yaratan Dizi Sahneleri!
Küçükken İzleme Gafletine Düşüp Üzerimizde Çocukluk Travması Yaratan Dizi Sahneleri!
Hepimiz bir zamanlar 'masum' bir şekilde televizyonun karşısına geçip, 'Aa, bu dizi eğlenceliymiş' diye başlayan ama birkaç dakika içinde 'Ben neden bunu izliyorum?' diye sorguladığımız o sahneleri yaşadık, değil mi? Çocuk aklımızla anlam veremediğimiz o anlar, bizi bir süreliğine çocuk olmaktan çıkarıp 'Hayat bu kadar acımasız mı?' dedirtti. Korku, şok ve biraz da travmatik komediyi harmanladığımız bu içerikte, o günlere geri dönüyoruz. Uyarıyoruz: Şimdi gülsek de o zaman ağlamış olabiliriz!
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1. Öyle Bir Geçer Zaman Ki (Ali Kaptan’ın Sonu)
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2. Muhteşem Yüzyıl (Şehzade Mustafa’nın İdamı)
3. Gümüş dizisinde Mehmet’in ölüm sahnesi
4. Suskunlar'da Bilal'in hapishanede işkence ve istismara maruz kalan çocuğa o sorusu...
5. Bir Litre Gözyaşı (Annenin Ölümü)
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6. Fatmagül’ün Suçu Ne? (Tecavüz Sahnesi)
7. Ezel (Ramiz Dayı’nın Ölümü)
8. Aşk-ı Memnu (Final Sahnesi)
9. Yaprak Dökümü (Leyla’nın Tecavüzü)
10. Doktorlar (Levent'in Ela'yı Düğün'de Terk Ettiği Sahne)
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11. Kara Sevda (Kemal’in Ölümü)
12. Çukur (Yamaç ve İdris Koçovalı’nın Karşılaşması)
13. Kuzey Güney (Cemre’nin Düşüşü)
14. Kavak Yelleri (Güven'in Aslı ile Efe'yi Buluşturduğu sahne)
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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