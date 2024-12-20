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Küçükken İzleme Gafletine Düşüp Üzerimizde Çocukluk Travması Yaratan Dizi Sahneleri!

Küçükken İzleme Gafletine Düşüp Üzerimizde Çocukluk Travması Yaratan Dizi Sahneleri!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
20.12.2024 - 13:41

Hepimiz bir zamanlar 'masum' bir şekilde televizyonun karşısına geçip, 'Aa, bu dizi eğlenceliymiş' diye başlayan ama birkaç dakika içinde 'Ben neden bunu izliyorum?' diye sorguladığımız o sahneleri yaşadık, değil mi? Çocuk aklımızla anlam veremediğimiz o anlar, bizi bir süreliğine çocuk olmaktan çıkarıp 'Hayat bu kadar acımasız mı?' dedirtti. Korku, şok ve biraz da travmatik komediyi harmanladığımız bu içerikte, o günlere geri dönüyoruz. Uyarıyoruz: Şimdi gülsek de o zaman ağlamış olabiliriz!

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1. Öyle Bir Geçer Zaman Ki (Ali Kaptan’ın Sonu)

1. Öyle Bir Geçer Zaman Ki (Ali Kaptan’ın Sonu)

Ali Kaptan'ın sonunda öldüğü sahne, yıllarca öfkeyle izlenen bir karakterin bile kaybının izleyenlerde karmaşık duygular yarattığını kanıtladı.

2. Muhteşem Yüzyıl (Şehzade Mustafa’nın İdamı)

3. Gümüş dizisinde Mehmet’in ölüm sahnesi

3. Gümüş dizisinde Mehmet’in ölüm sahnesi

Son bölümde Kıvanç Tatlıtuğ’un canlandırdığı Mehmet karakterinin trafik kazasında ölmesi, diziyi romantik bir final bekleyenleri büyük bir hüzne boğmuştu.

4. Suskunlar'da Bilal'in hapishanede işkence ve istismara maruz kalan çocuğa o sorusu...

5. Bir Litre Gözyaşı (Annenin Ölümü)

5. Bir Litre Gözyaşı (Annenin Ölümü)

Cihan’ın annesi Figen’in veda sahnesi, 'Annem!' çığlıklarıyla birlikte izleyicileri ekrana kilitlemiş ve gözyaşlarına boğmuştu. Özellikle aile temasıyla herkesin içini sızlatan bir sahneydi.

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6. Fatmagül’ün Suçu Ne? (Tecavüz Sahnesi)

6. Fatmagül’ün Suçu Ne? (Tecavüz Sahnesi)

Fatmagül'ün yaşadığı dehşet verici saldırı sahnesi, dizinin sadece izleyenleri değil, toplumu derinden etkileyen bir sahneydi. Türk televizyonunda böyle bir olayın bu kadar çarpıcı işlenmesi uzun süre tartışıldı.

7. Ezel (Ramiz Dayı’nın Ölümü)

7. Ezel (Ramiz Dayı’nın Ölümü)

Ramiz Dayı’nın Kenan Birkan’ın elinde can verdiği sahne, izleyicilere tam anlamıyla bir duygusal şok yaşattı. O anda Ezel’in çaresizliği ve Dayı’nın o bilge haliyle vedası yürekleri dağladı.

8. Aşk-ı Memnu (Final Sahnesi)

8. Aşk-ı Memnu (Final Sahnesi)

Bihter'in Behlül'le olan yasak aşkının ortaya çıkmasının ardından yaşanan dramatik yüzleşme ve Bihter'in intiharı, izleyenlerin gözyaşlarını tutamadığı ve yıllarca unutamadığı bir sahne oldu. 'Bihter Ziyagil ölmez!' diye bağıranlar hala aramızda!

9. Yaprak Dökümü (Leyla’nın Tecavüzü)

9. Yaprak Dökümü (Leyla’nın Tecavüzü)

Leyla’nın Oğuz tarafından kandırılıp korkunç bir saldırıya uğradığı sahne, diziyi bir aile dramı olarak izleyenleri dehşete düşürmüş ve uzun süre konuşulmuştu.

10. Doktorlar (Levent'in Ela'yı Düğün'de Terk Ettiği Sahne)

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11. Kara Sevda (Kemal’in Ölümü)

11. Kara Sevda (Kemal’in Ölümü)

Kemal ve Nihan’ın aşk hikayesi boyunca izleyiciler sürekli bir mutlu son umarken, finalde Kemal’in Emir tarafından bombalı tuzakta öldürülmesi, herkesin kalbinde derin bir yara açtı. Tam anlamıyla bir şok finaldi.

12. Çukur (Yamaç ve İdris Koçovalı’nın Karşılaşması)

12. Çukur (Yamaç ve İdris Koçovalı’nın Karşılaşması)

Yamaç’ın İdris Koçovalı’yı öldürmek zorunda kaldığı sahne, hem baba-oğul ilişkisinin dramatik sonu hem de dizinin en travmatik anlarından biriydi.

13. Kuzey Güney (Cemre’nin Düşüşü)

13. Kuzey Güney (Cemre’nin Düşüşü)

Cemre’nin sarhoş olduğu bir gecede balkondan düşerek hayatını kaybetmesi, diziyi izleyenleri hem üzüntüye hem de öfkeye boğmuştu. Özellikle Kuzey’in çığlıkları bu sahneyi unutulmaz kılmıştı.

14. Kavak Yelleri (Güven'in Aslı ile Efe'yi Buluşturduğu sahne)

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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