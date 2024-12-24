Kafasına Bir Buket Çiçek Takan Gelin Evi Yarışmacısının Bi' Garip Moda Anlayışı
Kafasına Bir Buket Çiçek Takan Gelin Evi Yarışmacısının Bi' Garip Moda Anlayışı
Show TV'de yayınlanan Gelin Evi yarışmasındaki yarışmacının bi' garip moda anlayışı görenleri şoke etti. Kafasına bir buket çiçek takıp gelen yarışmacı, özel modacısı olduğunu belirtti. Yarışmaya her gün başka bir kombinle katılacağını belirten yarışmacının buket çiçekli saç tasarımı ise çoktan dilimize düştü. İşte o tasarım...
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Show TV ekranlarında yayınlanan Gelin Evi yarışmasında yine şaşırtan anlar yaşandı.
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23 Aralık haftasının yarışmacılarından Gamze gelin, güllerden oluşan bir buket çiçeği kafasına takarak yarışmaya katıldı.
Kişisel modacısı olduğunu belirten Gamze gelinin saç tasarımı kısa sürede gündeme oturdu.
"Zaten benim modacım var, her güne bir tasarım giymeyi seviyorum. Günlük kıyafet giymek istemedim." diyen Gamze gelinin diğer günler yapacağı kombinler şimdiden merak uyandırdı.
İşte o anlar:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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