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Survivor'da Şoke Eden İddia: Batuhan, Ayşe'nin Ders Almasını Engellemeye Çalışmış!

Survivor'da Şoke Eden İddia: Batuhan, Ayşe'nin Ders Almasını Engellemeye Çalışmış!

Acun Ilıcalı survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
24.12.2024 - 10:29

Survivor 2025 için geri sayım başladı. 1 Ocak günü yeni sezonuyla dönen yarışmada yarışmacılar daha şimdiden sosyal medyadan atışmaya başladı. Kaosun fitilini ateşleyen isim ise Ayşe oldu. All Star takımında yer alan Ayşe Yüksel, X'te Batuhan'ın spor hocasını 'Ayşe'yi çalıştırma' diyerek uyardığını iddia etti. Bakalım ikili arasında adada nasıl bir ilişki olacak?

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Merakla beklenen Survivor 2025 için beklenen tarih verildi ve sevilen yarışma programının 1 Ocak günü başlayacağı duyuruldu.

Merakla beklenen Survivor 2025 için beklenen tarih verildi ve sevilen yarışma programının 1 Ocak günü başlayacağı duyuruldu.

All Star ve Gönüllüler formatıyla ekrana gelecek olan Survivor henüz başlamadan yarışmacılar sosyal medyada ufak ufak atışmalara başlarken asıl bombayı Ayşe Yüksel patlattı.

All Star ve Gönüllüler formatıyla ekrana gelecek olan Survivor henüz başlamadan yarışmacılar sosyal medyada ufak ufak atışmalara başlarken asıl bombayı Ayşe Yüksel patlattı.

All Star takımında yer alan Ayşe Yüksel, X'te katıldığı ses odasında takım arkadaşı Batuhan Karacakaya hakkında şaşırtan bir iddiada bulundu.

All Star takımında yer alan Ayşe Yüksel, X'te katıldığı ses odasında takım arkadaşı Batuhan Karacakaya hakkında şaşırtan bir iddiada bulundu.

Batuhan'ın Ayşe'yi çalıştıran spor hocasını arayıp "Ayşe'yi neden çalıştırıyorsunuz? Sizi ben meşhur ettim, onu çalıştıramazsınız" dediğini anlattı.

Batuhan'ın Ayşe'yi çalıştıran spor hocasını arayıp "Ayşe'yi neden çalıştırıyorsunuz? Sizi ben meşhur ettim, onu çalıştıramazsınız" dediğini anlattı.

İşte Ayşe'nın olayı anlattığı o anlar:

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Bakalım söz konusu olay ikilinin yarışmadaki iletişimini etkileyecek mi?

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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