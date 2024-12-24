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Birinci Belli, İkinci Kim? Haftanın En Çok İzlenen Yerli Dizileri

Birinci Belli, İkinci Kim? Haftanın En Çok İzlenen Yerli Dizileri

Teşkilat Kızılcık Şerbeti Kızıl Goncalar
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
24.12.2024 - 11:14

16-22 Aralık tarihlerinin en çok izlenen dizilerini sıraladık. Kızılcık ŞerbetiKızıl Goncalar, Uzak Şehir gibi popüler diziler arasında geçen reyting rekabetinde kazanan kim oldu? Sürpriz bir dizi reytinglerde galibiyet kazanırken bir başka dizi rekor tazeledi. İşte bu haftanın en çok izlenen ve en yüksek reyting oranını alan dizileri...

NOT: Reyting sıralaması prime time 20+ABC1 reyting listesine göre yapılmıştır.

KAYNAK: TİAK, Box Office

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Eylül ayının gelmesiyle beraber tüm yerli diziler için rekabet başladı.

Eylül ayının gelmesiyle beraber tüm yerli diziler için rekabet başladı.

Yerli diziler arasındaki reyting yarışında birinci yine değişmedi ve Kızılcık Şerbeti oldu. Şerbo'yu Uzak Şehir, Bahar, Teşkilat gibi diziler takip etti.

Yerli diziler arasındaki reyting yarışında birinci yine değişmedi ve Kızılcık Şerbeti oldu. Şerbo'yu Uzak Şehir, Bahar, Teşkilat gibi diziler takip etti.

16-22 Aralık haftasının en çok izlenen dizilerini ele aldık ve prime time 20+ABC1 reyting listesine göre sıraladık.

16-22 Aralık haftasının en çok izlenen dizilerini ele aldık ve prime time 20+ABC1 reyting listesine göre sıraladık.

Haftanın tek galibi 12.06 oranıyla Kızılcık Şerbeti olurken listenin geri kalanını aşağıya bıraktık!

İşte 16-22 Aralık haftasının en çok izlenen dizileri:

İşte 16-22 Aralık haftasının en çok izlenen dizileri:

1 - Kızılcık Şerbeti - 12,06

2 - Uzak Şehir - 10,46

3 - Teşkilat - 8,30

4 - Bahar - 8,28

5 - Gönül Dağı - 7,93

6 - İnci Taneleri - 7,62

7 - Kızıl Goncalar - 6,69

8 - Mehmed Fetihler Sultanı - 6,24

9 - Deha - 6,16

10 - Kuruluş Osman - 6,06

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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