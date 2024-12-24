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Özgür Demirtaş, Kanal D'nin İddialı Dizisini Övmelere Doyamadı

Özgür Demirtaş, Kanal D'nin İddialı Dizisini Övmelere Doyamadı

yerli dizi özgür demirtaş
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
24.12.2024 - 10:59

Finans profesörü Özgür Demirtaş, yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor. Ekonomi tweetleriyle tanıdığımız Demirtaş, bu defa bir yerli diziyi gözüne kestirdi. Kanal D'nin yeni dönem dizisini izleyip hayran kalan profesör, diziyi övgü yağmuruna tuttu. İşte Özgür Demirtaş'ın o paylaşımı...

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Sosyal medya platformlarını aktif kullanmasıyla bilinen finans profesörü Özgür Demirtaş, bu kez ekonomiyle değil televizyonla ilgili bir paylaşım yaptı.

Sosyal medya platformlarını aktif kullanmasıyla bilinen finans profesörü Özgür Demirtaş, bu kez ekonomiyle değil televizyonla ilgili bir paylaşım yaptı.

Kızıl Goncalar dizisi hakkında yaptığı tespitleri gündem olan Demirtaş, bu defa gönlünü bir dönem dizisine kaptırdı.

Kızıl Goncalar dizisi hakkında yaptığı tespitleri gündem olan Demirtaş, bu defa gönlünü bir dönem dizisine kaptırdı.

Kanal D'nin yeni dizisi Annem Ankara'yı çok beğendiğini belirten bir paylaşımda bulunan Demirtaş, ayrıca dizinin dönemini çok iyi yansıtmasından dolayı duygulandığını belirtti.

Kanal D'nin yeni dizisi Annem Ankara'yı çok beğendiğini belirten bir paylaşımda bulunan Demirtaş, ayrıca dizinin dönemini çok iyi yansıtmasından dolayı duygulandığını belirtti.

İşte Özgür Demirtaş'ın o paylaşımı:

İşte Özgür Demirtaş'ın o paylaşımı:
twitter.com

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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