Özgür Demirtaş, Kanal D'nin İddialı Dizisini Övmelere Doyamadı
Özgür Demirtaş, Kanal D'nin İddialı Dizisini Övmelere Doyamadı
Finans profesörü Özgür Demirtaş, yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor. Ekonomi tweetleriyle tanıdığımız Demirtaş, bu defa bir yerli diziyi gözüne kestirdi. Kanal D'nin yeni dönem dizisini izleyip hayran kalan profesör, diziyi övgü yağmuruna tuttu. İşte Özgür Demirtaş'ın o paylaşımı...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medya platformlarını aktif kullanmasıyla bilinen finans profesörü Özgür Demirtaş, bu kez ekonomiyle değil televizyonla ilgili bir paylaşım yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kızıl Goncalar dizisi hakkında yaptığı tespitleri gündem olan Demirtaş, bu defa gönlünü bir dönem dizisine kaptırdı.
Kanal D'nin yeni dizisi Annem Ankara'yı çok beğendiğini belirten bir paylaşımda bulunan Demirtaş, ayrıca dizinin dönemini çok iyi yansıtmasından dolayı duygulandığını belirtti.
İşte Özgür Demirtaş'ın o paylaşımı:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın