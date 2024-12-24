onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Survivor'daki "Tuvalet" Sorununa Ümit Karan'dan Güldüren İtiraf!

Survivor'daki "Tuvalet" Sorununa Ümit Karan'dan Güldüren İtiraf!

Acun Ilıcalı survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
24.12.2024 - 14:02

2013 ve 2018 yıllarında Survivor'a katılan futbolcu Ümit Karan, yıllar sonra yaptığı itirafla gündem oldu. Survivor'ın en merak edilenlerinden tuvalet sorununa değinen Karan, yarışmadaki bu soruna açıklık getirdi. Tuvalet ihtiyaçlarını nerede giderdiklerini anlatan Ümit Karan, bu konuda verdiği detaylarla izleyenleri güldürdü. İşte o anlar...

KAYNAK: Sky Spor

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2013 ve 2018 yıllarında Survivor'da yarışan eski futbolcu Ümit Karan, Sky Spor'da yarışma hakkında bomba itiraflarda bulundu.

2013 ve 2018 yıllarında Survivor'da yarışan eski futbolcu Ümit Karan, Sky Spor'da yarışma hakkında bomba itiraflarda bulundu.

Ümit Karan'ın itirafta bulunduğu konu ise seyircinin en merak ettiği şey olan tuvalet sorunu!

Ümit Karan'ın itirafta bulunduğu konu ise seyircinin en merak ettiği şey olan tuvalet sorunu!

Yarışmacıların tuvalet ihtiyaçlarını ormanda giderdiğini belirten Ümit Karan, gündüz uzağa gidilse de gece karanlık olduğu için barakanın dibine gitmek zorunda olduklarını belirtti.

Yarışmacıların tuvalet ihtiyaçlarını ormanda giderdiğini belirten Ümit Karan, gündüz uzağa gidilse de gece karanlık olduğu için barakanın dibine gitmek zorunda olduklarını belirtti.

Gece tuvalete giderken hiçbir şey görünmediği için dikkatli adımlar attıklarını anlatan Karan, "B*ka basmadan yürümeye çalışıyorduk" deyip herkesi güldürdü.

Gece tuvalete giderken hiçbir şey görünmediği için dikkatli adımlar attıklarını anlatan Karan, "B*ka basmadan yürümeye çalışıyorduk" deyip herkesi güldürdü.

Karan ayrıca, gece esintilerinde tuvalet olarak kullanılan alandan gelen kokuların yarışmacılara kadar ulaştığını ve o kokuyla uyuduklarını anlattı.

Karan ayrıca, gece esintilerinde tuvalet olarak kullanılan alandan gelen kokuların yarışmacılara kadar ulaştığını ve o kokuyla uyuduklarını anlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte o anlar:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın