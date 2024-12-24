Survivor'daki "Tuvalet" Sorununa Ümit Karan'dan Güldüren İtiraf!
Survivor'daki "Tuvalet" Sorununa Ümit Karan'dan Güldüren İtiraf!
2013 ve 2018 yıllarında Survivor'a katılan futbolcu Ümit Karan, yıllar sonra yaptığı itirafla gündem oldu. Survivor'ın en merak edilenlerinden tuvalet sorununa değinen Karan, yarışmadaki bu soruna açıklık getirdi. Tuvalet ihtiyaçlarını nerede giderdiklerini anlatan Ümit Karan, bu konuda verdiği detaylarla izleyenleri güldürdü. İşte o anlar...
KAYNAK: Sky Spor
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2013 ve 2018 yıllarında Survivor'da yarışan eski futbolcu Ümit Karan, Sky Spor'da yarışma hakkında bomba itiraflarda bulundu.
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Ümit Karan'ın itirafta bulunduğu konu ise seyircinin en merak ettiği şey olan tuvalet sorunu!
Yarışmacıların tuvalet ihtiyaçlarını ormanda giderdiğini belirten Ümit Karan, gündüz uzağa gidilse de gece karanlık olduğu için barakanın dibine gitmek zorunda olduklarını belirtti.
Gece tuvalete giderken hiçbir şey görünmediği için dikkatli adımlar attıklarını anlatan Karan, "B*ka basmadan yürümeye çalışıyorduk" deyip herkesi güldürdü.
Karan ayrıca, gece esintilerinde tuvalet olarak kullanılan alandan gelen kokuların yarışmacılara kadar ulaştığını ve o kokuyla uyuduklarını anlattı.
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İşte o anlar:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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