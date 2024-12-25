İş Başa Düştü! Yalı Çapkını İzleyicisi, Reytinglerin Düşme Sebeplerine Video Yaptı

Star TV'nin büyük umutlarla başlayan dizisi Yalı Çapkını ilk iki sezon öylesine iyi reyting oranları elde etmişti ki bu dizinin yenilmez olduğunu düşünmüştük. Senaryodaki değişiklikler, bir bölüm önce yazılanların diğer bölüm unutulması, aynı oyuncuların dön dolaş diziye geri dönmesi gibi sebepler diziyi gitgide düşürdü. Öyle ki Yalı Çapkını cuma akşamları ilk 5'e zor girer oldu. 'İş başa düştü' diyen Yalı Çapkını seyircisi de dizinin senaristine yol gösterecek bir video editledi. Videoyu biraz izleyince dizinin nasıl bu hale gördüğü net bir şekilde görünüyor.