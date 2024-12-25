İş Başa Düştü! Yalı Çapkını İzleyicisi, Reytinglerin Düşme Sebeplerine Video Yaptı
İş Başa Düştü! Yalı Çapkını İzleyicisi, Reytinglerin Düşme Sebeplerine Video Yaptı
Star TV'nin büyük umutlarla başlayan dizisi Yalı Çapkını ilk iki sezon öylesine iyi reyting oranları elde etmişti ki bu dizinin yenilmez olduğunu düşünmüştük. Senaryodaki değişiklikler, bir bölüm önce yazılanların diğer bölüm unutulması, aynı oyuncuların dön dolaş diziye geri dönmesi gibi sebepler diziyi gitgide düşürdü. Öyle ki Yalı Çapkını cuma akşamları ilk 5'e zor girer oldu. 'İş başa düştü' diyen Yalı Çapkını seyircisi de dizinin senaristine yol gösterecek bir video editledi. Videoyu biraz izleyince dizinin nasıl bu hale gördüğü net bir şekilde görünüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Star TV'nin fenomen dizisi Yalı Çapkını, ilk iki sezon reytingleri altüst etse de 2. sezonun yarısından itibaren inanılmaz bir düşüş yaşadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hikâyelerin düzgün işlenmeyip sürekli yarım kalması, giden oyuncuların geri gelmesi, senarist değişiklikleri gibi sebepler diziyi dibe çekerken şu an 3. sezonunda olan dizi ilk 5'e zar zor giriyor.
Çorbaya dönen senaryoyla karakterin hiçbir derinliği kalmaması, Yalı Çapkını'nı kan kaybetmeye ve finale adım adım yaklaştırmaya devam ediyor. Yalı Çapkını izleyicisinden ise beklenmedik bir hamle geldi.
Dizinin seyircisi, "İş başa düştü" diyerek kolları sıvamış ve Yalı Çapkını'nın önlenemez düşüşünün sebeplerini derleyen bir video hazırlamış. Umarız dizinin senaristi de izler!
İşte o video:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın