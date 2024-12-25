Kızılcık Şerbeti'nde 4 Kişinin Öldüğü Patlama Sahnesi Nasıl Çekildi?
Kızılcık Şerbeti'nde 4 Kişinin Öldüğü Patlama Sahnesi Nasıl Çekildi?
Kızılcık Şerbeti'nin 82. bölümü şimdiden büyük heyecan yarattı. Tam 3 fragman yayınlanan bölümde Fatih tarafından terk edilen ve yaptıkları ifşa olunca Ünal ailesinin dışladığı Görkem, intikam yemini harekete geçiriyor. Tüm ailenin bir arada bulunduğu yılbaşı yemeğinde yangın çıkaran Görkem, büyük bir patlamaya imza atıyor. 4 kişinin öleceği o patlama sahnesinin kamera arkası ise görenleri hayret ettirdi.
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Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, 3. sezonda olmasına rağmen heyecanın tavan yaptığı bölümlerle ekrana gelmeye devam ediyor.
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Dizinin 82. bölüm fragmanı ise görenleri daha şimdiden ekran başına kilitledi.
Fatih tarafından terk edilen ve Ünal'ların sırtını döndüğü Görkem, intikam yemini ederken yeni bölüm fragmanlarında gördüğümüze göre tüm ailenin bir araya geldiği yılbaşı yemeğinde fitili gerçek anlamda ateşleyerek büyük bir patlama yaratıyor.
Kızılcık Şerbeti'nde çıkan yangında 4 kişinin öldüğünü bilsek de bu 4 kişinin kimler olduğunu bölümü izlemeden öğrenemeyeceğiz. Fakat onun yerine Görkem'in çıkardığı yangının nasıl çekildiğinin kamera arkasını bulduk!
İşte Kızılcık Şerbeti'ndeki patlama sahnesinin kamera arkası:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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