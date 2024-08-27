Türkiye'de Bu Yıl En Çok İş İlanı Verilen Meslek Grubu Belli Oldu

Türkiye'nin 2024 yılı Ağustos ayına kadar iş ilanlarındaki eğilimleri belli oldu. NTV'nin aktardığına göre, bu yıl internette en çok güvenlik görevlisi için iş ilanı açıldı.

En çok ilan ise İstanbul'da yayımlandı.

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