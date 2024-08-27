Türkiye'de Bu Yıl En Çok İş İlanı Verilen Meslek Grubu Belli Oldu
Türkiye'de Bu Yıl En Çok İş İlanı Verilen Meslek Grubu Belli Oldu
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NTV'nin aktardığına göre, bir iş arama sitesi Türkiye'nin ilk 6 aylık iş ilanı istatistiklerini yayımladı.
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En fazla iş başvurusunun yapıldığı meslek grubu, özel güvenlik oldu.
Depo elemanı, ön muhasebe elemanı ve temizlik görevlisi de en fazla iş başvurusu yapılan meslekler arasında yer aldı.
İşverenlerin en çok aradığı meslekler arasında güvenlik görevlisi birinci sıradayken ikinci sırada temizlik görevlisi yer aldı.
En fazla işe alım ise gıda sektöründe yaşandı. Gıda sektörünü mağazacılık, lojistik, güvenlik, hizmet gibi sektörler izledi.
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İstanbul'un taşı toprağı altın sözü ise halen geçerliliğini koruyor. En fazla iş ilanı, İstanbul'da yayımlandı.
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