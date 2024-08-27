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Türkiye'de Bu Yıl En Çok İş İlanı Verilen Meslek Grubu Belli Oldu

Türkiye'de Bu Yıl En Çok İş İlanı Verilen Meslek Grubu Belli Oldu

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
27.08.2024 - 14:49

Türkiye'nin 2024 yılı Ağustos ayına kadar iş ilanlarındaki eğilimleri belli oldu. NTV'nin aktardığına göre, bu yıl internette en çok güvenlik görevlisi için iş ilanı açıldı. 

En çok ilan ise İstanbul'da yayımlandı.

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NTV'nin aktardığına göre, bir iş arama sitesi Türkiye'nin ilk 6 aylık iş ilanı istatistiklerini yayımladı.

NTV'nin aktardığına göre, bir iş arama sitesi Türkiye'nin ilk 6 aylık iş ilanı istatistiklerini yayımladı.

Türkiye'nin 2024 yılı Ağustos ayına dek en fazla iş başvurusu yapılan meslek grupları, işverenlerin en çok yayımladığı iş ilanları, işe alımın en fazla olduğu sektör belli oldu.

En fazla iş başvurusunun yapıldığı meslek grubu, özel güvenlik oldu.

En fazla iş başvurusunun yapıldığı meslek grubu, özel güvenlik oldu.

İşverenlerin en çok ilan yayımladığı sektörde de yine güvenlik görevlisi birinci oldu. İşverenler, yüzde 7,01 oranında güvenlik görevlisi ilanı yayımladı.

Depo elemanı, ön muhasebe elemanı ve temizlik görevlisi de en fazla iş başvurusu yapılan meslekler arasında yer aldı.

Depo elemanı, ön muhasebe elemanı ve temizlik görevlisi de en fazla iş başvurusu yapılan meslekler arasında yer aldı.

İşverenlerin en çok aradığı meslekler arasında güvenlik görevlisi birinci sıradayken ikinci sırada temizlik görevlisi yer aldı.

İşverenlerin en çok aradığı meslekler arasında güvenlik görevlisi birinci sıradayken ikinci sırada temizlik görevlisi yer aldı.

Depo elemanı, vasıfsız eleman ve satış danışmanı da en çok aranan meslek grupları arasındaydı.

En fazla işe alım ise gıda sektöründe yaşandı. Gıda sektörünü mağazacılık, lojistik, güvenlik, hizmet gibi sektörler izledi.

En fazla işe alım ise gıda sektöründe yaşandı. Gıda sektörünü mağazacılık, lojistik, güvenlik, hizmet gibi sektörler izledi.

En fazla işçinin ise imalat sektöründe arandığı aktarıldı.

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İstanbul'un taşı toprağı altın sözü ise halen geçerliliğini koruyor. En fazla iş ilanı, İstanbul'da yayımlandı.

İstanbul'un taşı toprağı altın sözü ise halen geçerliliğini koruyor. En fazla iş ilanı, İstanbul'da yayımlandı.

Kocaeli, Ankara, İzmir ve Bursa'da da iş ilanları fazlayken en az iş ilanı Hakkari, Siirt ve Bayburt'ta yayımlandı.

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