İş Dünyasının Yeni Üyeleri Z Kuşağı Personel Daha Fazla İzin Kullanıyor

İş dünyasında birçok insan zaman zaman hasta hasta çalışmayı deneyimlemiştir. Fedakarlık adı altında yapılan bu mesailerin işten çıkarılma söz konusu olduğunda da hiç göz önünde bulundurulmadığını herkes acı bir şekilde fark ediyor. Henüz yolun başındaki Z kuşağı ise bu konuyu çok erken fark etmiş durumda.