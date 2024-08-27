İş Dünyasının Yeni Üyeleri Z Kuşağı Personel Daha Fazla İzin Kullanıyor
İş Dünyasının Yeni Üyeleri Z Kuşağı Personel Daha Fazla İzin Kullanıyor
İş dünyasında birçok insan zaman zaman hasta hasta çalışmayı deneyimlemiştir. Fedakarlık adı altında yapılan bu mesailerin işten çıkarılma söz konusu olduğunda da hiç göz önünde bulundurulmadığını herkes acı bir şekilde fark ediyor. Henüz yolun başındaki Z kuşağı ise bu konuyu çok erken fark etmiş durumda.
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İş dünyasının en genç üyeleri olan Z kuşağı sessiz sedasız yeni bir trendi başlatmak üzere. İş dünyasında "izin kullanma" tabusunu Z kuşağı es geçmiş görünüyor.
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Yapılan araştırmaya göre gençler hasta günlerini ve zihinsel sağlık günlerini artırıyorlar. Genç çalışanlar, kariyerlerinin henüz başında olmalarına rağmen, iş-yaşam dengelerini koruma adına daha fazla izin alıyor ve hatta izne çıkıyorlar.
CNBC-e'de yer alan araştırmaya göre; 25-34 yaş aralığındaki çalışanlar, daha yaşlı meslektaşlarına kıyasla daha fazla hasta günü kullanıyor. Ayrıca, 35 yaş altı çalışanların hastalık izni oranı, 2019'dan bu yana yüzde 29 artmış durumda.
Uzaktan çalışan gençlerde ise bu oran daha yüksek olarak hesaplanıyor. Bu durum, esnek çalışma ortamlarının gençler arasında daha kabul edilebilir hale gelmesiyle ilişkilendiriliyor.
Bu artışa en temel gerekçe olarak pandemi gösteriliyor. Pandemi döneminde sağlığın değerinin daha fazla anlaşılması, iş - hayat dengesinde hayatı ıska geçmeme istekleri bu durumun yaşanmasında ana sebep olarak görünüyor.
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