Aşırı Sağ Fikirleri Olan Neo-Nazi Grubun Lideri Konuştu: Neo-Nazi Değil Nasyonal Sosyalistiz

Türkiye'de son günlerde yazılamaları, pankartları, stickerları ve sosyal medyadaki uç fikirleriyle gündeme gelen aşırı sağ olarak nitelendirilecek bir grup gündeme geldi. Serbestiyet'in grup lideri ile yaptığı röportajda ilginç detaylar ortaya çıktı. Yahudileri, Arapları, Kürtleri ve eşcinseller onların düşmanları; Neo-Nazi olmadıklarını iddia etseler de Nazilerin müzikleri bile propaganda videolarının vazgeçilmezi. Siyasi olarak pozisyonlarını da Zafer Partisi'ni Ümit Özdağ'dan bağımsız bir şekilde desteklediklerini söyleyerek gösteriyorlar.