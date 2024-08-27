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Aşırı Sağ Fikirleri Olan Neo-Nazi Grubun Lideri Konuştu: Neo-Nazi Değil Nasyonal Sosyalistiz

Aşırı Sağ Fikirleri Olan Neo-Nazi Grubun Lideri Konuştu: Neo-Nazi Değil Nasyonal Sosyalistiz

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Üyesi
27.08.2024 - 12:13

Türkiye'de son günlerde yazılamaları, pankartları, stickerları ve sosyal medyadaki uç fikirleriyle gündeme gelen aşırı sağ olarak nitelendirilecek bir grup gündeme geldi. Serbestiyet'in grup lideri ile yaptığı röportajda ilginç detaylar ortaya çıktı. Yahudileri, Arapları, Kürtleri ve eşcinseller onların düşmanları; Neo-Nazi olmadıklarını iddia etseler de Nazilerin müzikleri bile propaganda videolarının vazgeçilmezi. Siyasi olarak pozisyonlarını da Zafer Partisi'ni Ümit Özdağ'dan bağımsız bir şekilde desteklediklerini söyleyerek gösteriyorlar.

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Serbestiyet'ten Oğuzhan Keskin'in sorularını yanıtlayan Neo-Nazi oluşumun grup lideri Onurcan Koçak, Milli Savunma Üniversitesi'nden mezun olduktan iki yıl sonra subaylıktan istifa eden biri. Grup üyelerinin aksine yüzünü gizlemeyen tek kişi de denebilir.

Serbestiyet'ten Oğuzhan Keskin'in sorularını yanıtlayan Neo-Nazi oluşumun grup lideri Onurcan Koçak, Milli Savunma Üniversitesi'nden mezun olduktan iki yıl sonra subaylıktan istifa eden biri. Grup üyelerinin aksine yüzünü gizlemeyen tek kişi de denebilir.

Koçak kuruluşlarını açıklarken, "Şu anda Türkiye’deki Nasyonal Sosyalist insanların bulunması ve eğitilmesi için kurduk. Gelecekte Türkiye’deki tek Nasyonal Sosyalist parti olmayı hedefliyoruz" diyor.

Koçak kuruluşlarını açıklarken, "Şu anda Türkiye’deki Nasyonal Sosyalist insanların bulunması ve eğitilmesi için kurduk. Gelecekte Türkiye’deki tek Nasyonal Sosyalist parti olmayı hedefliyoruz" diyor.

Kendilerini Neo-Nazi değil nasyonal sosyalist olarak tanımladıklarını söyleyen Koçak, "Zafer Partisi, İslamcı AKP ve bozulmuş CHP ile alakası olmayan tek parti. Zorunluluktan dolayı onu destekliyoruz" derken, Ümit Özdağ'ın aleyhlerine yaptıkları açıklamayı önemsemediklerini söylüyor.

Kendilerini Neo-Nazi değil nasyonal sosyalist olarak tanımladıklarını söyleyen Koçak, "Zafer Partisi, İslamcı AKP ve bozulmuş CHP ile alakası olmayan tek parti. Zorunluluktan dolayı onu destekliyoruz" derken, Ümit Özdağ'ın aleyhlerine yaptıkları açıklamayı önemsemediklerini söylüyor.

"Neo-Nazi veya iç savaş ifadeleri yanlış ifadeler. Bunlarla alakamız yok. Biz hiçbir siyasi figürü lider olarak kabul etmiyoruz." diyen Koçak, "yeniden Kurtuluş Savaşı" tarifi de verdi:

"Neo-Nazi veya iç savaş ifadeleri yanlış ifadeler. Bunlarla alakamız yok. Biz hiçbir siyasi figürü lider olarak kabul etmiyoruz." diyen Koçak, "yeniden Kurtuluş Savaşı" tarifi de verdi:

'Yeniden Kurtuluş Savaşı, silahla değil fikirlerle olacak. Türk ırkının yeniden uyanışı ve sınıf, fikir ayrılıklarından arınarak Türklük altında tekrar birleşmesini istiyoruz.'

Kürt Nazilerle, Türk çıkarlarına uydukları sürece problemi olmayacağını iddia eden Onurcan Koçak, üyelerinin profiliyle ilgili de "Ulusal Cephe’nin üyelerinin çoğunluğu ya çalışma hayatına yeni başladı ya da öğrenci. Yaş ortalaması 19-20." dedi.

Kürt Nazilerle, Türk çıkarlarına uydukları sürece problemi olmayacağını iddia eden Onurcan Koçak, üyelerinin profiliyle ilgili de "Ulusal Cephe’nin üyelerinin çoğunluğu ya çalışma hayatına yeni başladı ya da öğrenci. Yaş ortalaması 19-20." dedi.

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