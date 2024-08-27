Bekçi ve Muhtarları da Kapsaması İstenen Yeşil Pasaport İçin Bakan Son Noktayı Koydu
Bekçi ve Muhtarları da Kapsaması İstenen Yeşil Pasaport İçin Bakan Son Noktayı Koydu
Muhalefetin hazırladığı ve kamuoyunda tepki çeken yeşil pasaport taslağına son noktayı Ticaret Bakanı Ömer Bolat koydu.
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Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına vize konusunda son dönemde yaşatılanlar birçok meslek grubunu alternatif arayışına itiyor. Çoğunluk da çözümü yeşil pasaportta arıyor ancak işler o tarafta da iç açıcı değil.
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Türkiye'nin kontrolsüz şekilde yeşil pasaport dağıttığı iddiaları sonrası artık Türkiye'den yurt dışına gitmek isteyenler için yeşil pasaportun da sorgulanır hale gelebileceği iddia edildi.
Muhalefetin yeşil pasaportun kapsamını genişletmeye dönük çalışmasında muhtarlar ve bekçilerin de alınması tepki çekmişti. Bilim insanları ve sanatçıların yanı sıra yurt dışı temsiliyet oranı düşük grupların eklenmesi tartışma yaratmıştı.
Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat konuya adeta son noktayı koydu. Bolat, sosyal medyada yayılan yanıltıcı bilgilere dikkat çekerek, genişlemenin söz konusu olmayacağını söyledi:
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