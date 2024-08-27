İhtiyaç Kredilerinde Bankaların Alacaklı Listesi Büyüdü
İhtiyaç Kredilerinde Bankaların Alacaklı Listesi Büyüdü
Bankaların takipteki alacaklarında, özellikle son 3-4 ayda hızlı bir artış yaşanıyor. Uzmanlar, batık kredilerin önümüzdeki dönemde daha da artmasını öngörüyor.
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Ekonomideki sıkılaştırıcı ve yüksek faiz dönemi, hem bireysel hem de ticari borçlanmaları artırıyor. Bu borçlanmalarla birlikte, bankaların takipteki alacaklarında da ciddi bir artış gözlemlenmeye başladı.
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2023'ün ocak ayında 22 milyar 169 milyon TL olan takipteki tüketici kredisi tutarı, 2024 yılı 16 Ağustos haftasında 44 milyar 389 milyon TL'ye yükseldi.
Tüketici kredilerindeki en yüksek batık oranı ihtiyaç kredilerinde görüldü. Son açıklanan rakamlara göre, 44,4 milyar liralık batık tüketici kredisinin 43,6 milyar liralık kısmı ihtiyaç kredilerinden oluşuyor.
Kredi kartında da durum benzer. Bireysel kredi kartı borcu, 2023 Ocak ayında 451,1 milyar lira seviyesindeyken, geçen hafta 1,5 trilyon liraya kadar yükseldi. Bu artış, yüksek enflasyonun da etkisiyle tüketicilerin kredi kartlarına daha fazla yüklenmelerine ve borçlarını ödemekte zorlanmalarına neden oldu.
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