Ev Sahibi ve Kiracı Anlaşmazlıklarında Kiracıları Bekleyen Büyük Tuzak

Kira artışlarında yaşanan anlaşmazlıklar toplumsal olarak büyük bir huzursuzluğun kapısını aralarken, hem kiracılar hem de ev sahipleri kendilerince fayda sağlayacak karşılıklı tuzaklar hazırlıyorlar. 2023’te kiralananın tahliyesi konusundaki dava sayısı 91 bini aşmışken, bu tarz konuların artarak devam etmesi ise kaçınılmaz görünüyor.