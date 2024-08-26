Ev Sahibi ve Kiracı Anlaşmazlıklarında Kiracıları Bekleyen Büyük Tuzak
Ev Sahibi ve Kiracı Anlaşmazlıklarında Kiracıları Bekleyen Büyük Tuzak
Kira artışlarında yaşanan anlaşmazlıklar toplumsal olarak büyük bir huzursuzluğun kapısını aralarken, hem kiracılar hem de ev sahipleri kendilerince fayda sağlayacak karşılıklı tuzaklar hazırlıyorlar. 2023’te kiralananın tahliyesi konusundaki dava sayısı 91 bini aşmışken, bu tarz konuların artarak devam etmesi ise kaçınılmaz görünüyor.
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Bugün kiracı olarak bir ev tuttuğunuzda, sizden tarihsiz olarak bir tahliye taahhütnamesi alınması artık sürpriz değil.
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Ev sahiplerinin bir sigorta olarak gördüğü bu yeni sistem için mahkemeler de zaman zaman tarihi sonradan eklenmiş olsa bile ev sahibi lehine kararlar verebiliyor.
Böyle bir durumu suistimal edenlerin sayısı da artıyor. Tahliye taahhütnamesi uygulamasını suistimal eden bazı mülk sahipleri, kiracıların imzalarını taklit ederek tahliye işlemlerine başvurmaya başladı.
İtiraz süresinin sadece 7 gün olması nedeniyle, bu yönteme başvuran ev sahipleri özellikle kiracıların uzun süre evde olmadığı yaz tatilini fırsat olarak kullanıyor. Birçok kiracının tatil sebebiyle bu kısa süreyi kaçırdığı için evlerini boşaltmak zorunda kaldığı belirtiliyor.
Uzmanlar bunun için kiracıları e-devlet hesaplarını sık sık kontrol etmeye davet etti. E-Tebligat sayfasında her hafta yapılacak bir kontrolle böyle yasa dışı bir sürecin farkına varabileceklerini söylediler.
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