Ticaret Bakanlığı'ndan Influencer'lara Ceza Yağdı: Sebebi Gizli Reklamlar
Ticaret Bakanlığı'ndan Influencer'lara Ceza Yağdı: Sebebi Gizli Reklamlar
Ticaret Bakanlığı'na bağlı Reklam Kurulu, sosyal medya platformları üzerinden yapılan reklamları detaylı bir şekilde bir süredir takip ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İncelemelerle ilgili kurulan Reklam Özdenetim Kurulu bu konuyla son günlerde hayli yoğun. Kurul, bu yılın ilk 6 ayında influencerlara toplamda 39 durdurma cezası ve 11 durdurma ile idari para cezası verilmesine karar verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mevzuata aykırı paylaşımlarda, haksızlık içeriği, paylaşımın tekrarı, takipçi sayısına bağlı etki alanının büyüklüğü ve influencerların paylaşımdan elde ettiği menfaat ile ekonomik durumu gibi unsurlar göz önünde bulundurularak, Kurul hem durdurma hem de idari para cezalarını bir arada uyguladı.
16 Influencer'ın tabi tutulduğu cezalnın detayları da açıklandı. Geçen yıl 5 influencera toplam 1 milyon 352 bin 808 lira idari para cezası uygulandı.
Bu yılın ilk 6 ayında ise 11 influencera 5 milyon 35 bin 994 lira idari para cezası verilmesine karar verildi. Böylece, 1,5 yıllık dönemde toplam 6 milyon 388 bin 802 lira para cezası kesilmiş oldu.
Bunun yanı sıra, bazı paylaşımlarda sağlık beyanı içeren ifadeler bulunması, klinik, hastane veya doktor gibi sağlık hizmetlerine yönlendirmeler yapılması da incelenen alanlardan oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Reklamı yasak ürünlerin tanıtılması, kozmetik ürün tanımını aşan ifadeler kullanılması ve takviye edici gıda reklamında mevzuata aykırı ifadelerin yer alması gibi gerekçelerle de bazı influencerlara idari yaptırımlar uygulanmasına karar verildi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın