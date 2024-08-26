Dolardan Sonra Euro da Tarihi Zirveyi Gördü: 1 Euro 38 TL
Dolardan Sonra Euro da Tarihi Zirveyi Gördü: 1 Euro 38 TL
Piyasalarda Euro ve Dolar için yıl sonu beklentileri her gelişme ile bir kez daha güncellenirken, Euro da bu beklentilere paralel olarak bu sabah tarihi bir zirve gördü.12 Ağustos'ta yıl sonu tahmini için 37.8 yapan bankaların beklentisi bu sabah aşıldı.
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1 Euro bu sabah itirabiyle 38 Lira seviyesine ulaştı. Piyasaların açılışıyla yükselen Euro'ya Dolar da eşlik etmekte gecikmedi.
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Pazartesi sabahı itibariyle Euro 38.06 TL'den Dolar 34.03 TL'den işlem görmeye başladı. Dolar, Cuma günü 34 TL seviyesini görerek rekor kırmıştı. Hem Dolar rekor tazeledi hem de Euro da tarihi zirvesini gördü.
Borsa İstanbul ise tüm bu gelişmelerin yanında %0.74'lük yükselişle 71.70 puan artışıyla haftayı açtı.
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