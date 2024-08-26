Dolardan Sonra Euro da Tarihi Zirveyi Gördü: 1 Euro 38 TL

Piyasalarda Euro ve Dolar için yıl sonu beklentileri her gelişme ile bir kez daha güncellenirken, Euro da bu beklentilere paralel olarak bu sabah tarihi bir zirve gördü.12 Ağustos'ta yıl sonu tahmini için 37.8 yapan bankaların beklentisi bu sabah aşıldı.