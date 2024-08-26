Okullar Açılıyor, Velileri Kırtasiye Masraflarından Sonra Beslenme Çantasını Doldurmak da Zorlayacak
Okullar Açılıyor, Velileri Kırtasiye Masraflarından Sonra Beslenme Çantasını Doldurmak da Zorlayacak
Ekonomik krizin etkileri halk üzerinde derinleşirken, bunun en büyük mağdurları şüphesiz çocuklar oluyor. Gelişim çağında sağlıklı gıdaya ulaşmakta güçlü çeken çocukları şimdi de 'beslenme çantası' hesabı bekliyor.
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9 Eylül'de açılacak okullar için veliler kayıt parası, kırtasiye masrafı gibi sorunlarla boğuşurken ekonomik darboğazda sıra beslenme çantasına geldi.
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CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat’ın hesaplamalarına göre, beslenme çantasında olması gereken ürünlerin fiyatı geçen yıl içinde en az yüzde 42 arttı. Çocuğunun çantasına 1 adet muz koymak isteyen bir veli, geçen yıla kıyasla yüzde 81,82 daha fazla ödeyerek 20 TL'lik bir harcama yapmak zorunda kalıyor. Diğer popüler bir meyve olan elmanın fiyatı ise bir yılda yüzde 66,67 oranında artış gösterdi.
Yine Mahir Polat'ın paylaştığı verilere göre; öğrencinin beslenme çantasındaki peynir, geçen yıl içinde yüzde 79,31; süt, yüzde 72,19; yumurta, yüzde 62,50; zeytin ise yüzde 59,68 oranında zamlandı. Geçtiğimiz yıl 199 TL olan beslenme çantasının bu yılki maliyeti, yüzde 126 artışla 450 TL’ye yükseldi.
Mahir Polat, tüm bu hesaplamaların ardından bir beslenme çantasını doldurabilmek için yapılacak harcamanın geçtiğimiz yıla göre yüzde 102.73 zamlanarak 330 TL’den 669 TL’ye ulaştığını söyledi. Mahir Polat, “Artık beslenme çantası da lüks oldu” açıklaması yaptı.
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