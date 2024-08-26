Durgun Otomotiv Piyasasında Şimdi de Zam Haberi Geldi
Durgun Otomotiv Piyasasında Şimdi de Zam Haberi Geldi
Eylül ayında kredi faizlerinde indirim ihtimali konuşulurken araç almak isteyenlerin hayallerini yıkacak bir gelişmenin daha yaşanması bekleniyor. Araç fiyatlarında yükselen fiyatlar kredi imkanlarını boşa düşürebilir.
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Temmuz ayı da otomotiv sektörü için hayli sönük geçti. Satışa konulan bir aracın ilanda bekleme süresi on haftayı buluyor. Tüm bunlar konuşulurken bir de zam iddiası geldi.
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Otomotiv sektöründe deneyimli gazetecilerden olan Emre Özpeynirci, sosyal medya hesabından tarih verdi ve zam beklentisini açıkladı.
Araç almak isteyenler, eylül ayı sonrasında kredi faizlerinin düşmesini beklerken, yükselen araç fiyatları nedeniyle zorluk yaşamaya devam edebilirler.
Özpeynirci yaptığı açıklamada, "Sektör yetkilileri, kur artışları nedeniyle eylül ayında ortalama yüzde 5'lik bir zamın kaçınılmaz olduğunu belirtiyor. Euro/dolar paritesinin bu noktada önemli bir rol oynadığını vurgulayan yetkililer, oranların markadan markaya ve modelden modele farklılık gösterebileceğini ifade ediyor." dedi.
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