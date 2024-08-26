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Teoman'ın Mültecilerle İlgili Yaptığı Açıklamaya Özgür Demirtaş'tan Sert Yanıt

Teoman'ın Mültecilerle İlgili Yaptığı Açıklamaya Özgür Demirtaş'tan Sert Yanıt

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Üyesi
26.08.2024 - 11:44 Son Güncelleme: 26.08.2024 - 12:34

Teoman'ın T24'e yaptığı 'ırkçılık' ve 'mülteci' konulu açıklamalar ses getirmeye devam ediyor. Teoman, 'Her yer Arap doldu demek de ırkçılık' diyerek, 'Orada Norveçli sarışın çocuk görseler rahatsız olmazlar, Suriyeli kara kuruları görünce rahatsız oluyorlar' demişti.

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Teoman, gündeme dair yaptığı açıklamalarda Suriyeli ve Norveçli çocukları karşılaştırarak, "Orada Norveçli sarışın çocukları görseler 'harika olmuş' diyeceklerdi. Suriyeli kara kuruları görünce mahvoluyorlar" demişti.

Teoman, gündeme dair yaptığı açıklamalarda Suriyeli ve Norveçli çocukları karşılaştırarak, "Orada Norveçli sarışın çocukları görseler 'harika olmuş' diyeceklerdi. Suriyeli kara kuruları görünce mahvoluyorlar" demişti.

Suriyelilere karşı oluşan ön yargıyı eleştiren Teoman, "Ben hepsini tanıyorum, tam öyle demeseler bile içlerinden geçeni biliyorum. Benim için 'Her yer Arap oldu' demek ırkçılıktır" dedi.

Suriyelilere karşı oluşan ön yargıyı eleştiren Teoman, "Ben hepsini tanıyorum, tam öyle demeseler bile içlerinden geçeni biliyorum. Benim için 'Her yer Arap oldu' demek ırkçılıktır" dedi.

Teoman, toplumda iki yüzlülük olduğunu savunarak ,"Bir de bu bizdeki Suriyelilerden rahatsız olanların hepsi İngiltere'ye gitmek istiyor, İngiltere'nin Suriyelisi olmak için. Kendine hak gördüğünü başkasına görmüyor" dedi.

Teoman, toplumda iki yüzlülük olduğunu savunarak ,"Bir de bu bizdeki Suriyelilerden rahatsız olanların hepsi İngiltere'ye gitmek istiyor, İngiltere'nin Suriyelisi olmak için. Kendine hak gördüğünü başkasına görmüyor" dedi.

Teoman'a en sert tepki verenlerden biri de Özgür Demirtaş oldu. Demirtaş, Teoman'a "Villandan çık" diyerek tepki gösterdi.

Teoman'a en sert tepki verenlerden biri de Özgür Demirtaş oldu. Demirtaş, Teoman'a "Villandan çık" diyerek tepki gösterdi.

Prof. Dr. Demirtaş, sosyal medya hesabından bir habere yanıt olarak paylaştığı mesajda, "Norveçli sarışın çocuk görmezdin… Çocuk yapmıyorlar. Villandan çık, halka karış, sonra konuş" dedi.

Prof. Dr. Demirtaş, sosyal medya hesabından bir habere yanıt olarak paylaştığı mesajda, "Norveçli sarışın çocuk görmezdin… Çocuk yapmıyorlar. Villandan çık, halka karış, sonra konuş" dedi.

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