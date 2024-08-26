Teoman'ın Mültecilerle İlgili Yaptığı Açıklamaya Özgür Demirtaş'tan Sert Yanıt
Teoman'ın Mültecilerle İlgili Yaptığı Açıklamaya Özgür Demirtaş'tan Sert Yanıt
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Teoman, gündeme dair yaptığı açıklamalarda Suriyeli ve Norveçli çocukları karşılaştırarak, "Orada Norveçli sarışın çocukları görseler 'harika olmuş' diyeceklerdi. Suriyeli kara kuruları görünce mahvoluyorlar" demişti.
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Suriyelilere karşı oluşan ön yargıyı eleştiren Teoman, "Ben hepsini tanıyorum, tam öyle demeseler bile içlerinden geçeni biliyorum. Benim için 'Her yer Arap oldu' demek ırkçılıktır" dedi.
Teoman, toplumda iki yüzlülük olduğunu savunarak ,"Bir de bu bizdeki Suriyelilerden rahatsız olanların hepsi İngiltere'ye gitmek istiyor, İngiltere'nin Suriyelisi olmak için. Kendine hak gördüğünü başkasına görmüyor" dedi.
Teoman'a en sert tepki verenlerden biri de Özgür Demirtaş oldu. Demirtaş, Teoman'a "Villandan çık" diyerek tepki gösterdi.
Prof. Dr. Demirtaş, sosyal medya hesabından bir habere yanıt olarak paylaştığı mesajda, "Norveçli sarışın çocuk görmezdin… Çocuk yapmıyorlar. Villandan çık, halka karış, sonra konuş" dedi.
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