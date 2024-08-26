Teoman'ın Mültecilerle İlgili Yaptığı Açıklamaya Özgür Demirtaş'tan Sert Yanıt

Teoman'ın T24'e yaptığı 'ırkçılık' ve 'mülteci' konulu açıklamalar ses getirmeye devam ediyor. Teoman, 'Her yer Arap doldu demek de ırkçılık' diyerek, 'Orada Norveçli sarışın çocuk görseler rahatsız olmazlar, Suriyeli kara kuruları görünce rahatsız oluyorlar' demişti.