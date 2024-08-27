Okul Servislerinde Zamlar Yüzde Yüzü Aştı, Taksi Daha Ucuza Geliyor
Okul Servislerinde Zamlar Yüzde Yüzü Aştı, Taksi Daha Ucuza Geliyor
Okulların açılma dönemi geldi. Kırtasiye masrafları el yakarken, velileri isyan ettiren bir kalem de servis ücreti oldu. Bazı bölgelerde zamlar yüzde yüzü aştı. Herkes birbirini suçluyor.
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Milliyet Gazetesi'nde yer alan habere göre, bazı servis şirketleri ve okullar, yıllık ücretlerde yüzde 100'ü aşan oranlarda zam yaparak, 100 bin TL'ye varan miktarlarda ücret talep ediyor.
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Bir servis şirketi, 3.8 km uzaklıktaki bir ev - okul arası yol için yıllık 60.000 TL talep ediyor. Bu durumda, yılda 180 gün servis kullanan bir öğrenci için günlük ücret ortalama 333 TL oluyor. Aynı mesafeyi her gün taksiyle gidip gelmenin günlük maliyeti ise ortalama 200-220 TL arasında değişiyor.
Servisçiler, ücretin hepsinin kendi ceplerine gitmediği okuldaki komisyonculara ödeme yapıldığını iddia ederken; hukukçular velileri uyardı. Tavan ücretin üzerinde para isteyen şirketlerden paranızı geri alabilirsiniz.
Fiyatlar bu şekilde artarken, veliler taksi ya da korsan servis ücretlerini araştırmaya başladı. Şu anda İstanbul'da 2 bin korsan servis olduğu iddia ediliyor ve denetimsizlikleri sebebiyle dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarılar yapılıyor.
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