Maymun Çiçeği Virüsünde Vakaların Çoğunluğu Çocuklardan Oluşuyor
Maymun Çiçeği Virüsünde Vakaların Çoğunluğu Çocuklardan Oluşuyor
Hızla yayıldığı için Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) uluslararası acil durum ilan ettiği maymun çiçeği (mpox) hastalığıyla ilgili her gün yeni gelişmeler yaşanıyor.
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BBC'nin Demokratik Kongo'ya giderek vakalarla ve hekimlerle yaptığı görüşmelerde ilginç sonuçlar ortaya çıktı. Medair adlı yardım kuruluşunda çalışan Dr. Pierre-Olivier Ngadjole'ye göre, sağlık görevlileri tarafından görülen vakaların yüzde 75'i 10 yaşın altındaki çocuklardan oluşuyor.
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Bağışıklık sistemlerinin daha az gelişmiş olması nedeniyle çocukların mpox salgınından daha fazla etkilendiği görülüyor. Çiçek hastalığının yayılmasında yakın temasın önemli bir rol oynadığını vurgulayan Dr. Ngadjole, "Çocuklar her zaman birlikte oynuyorlar ve sosyal mesafeye pek önem vermiyorlar" diyor.
Başka bir bölgedeki bir hastanede ise durum farklı. Haziran ayından bu yana burada 800 hasta görülmüş ve bunlardan sekizi ölmüş; ölenlerin tamamı beş yaşın altındaki çocuklardan oluşuyor. İç savaş nedeniyle evlerini terk edip kamplarda kalanlar ise hijyenden uzak bir ortamda risk altındalar.
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