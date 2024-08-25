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Beşar Esad, Türkiye ile Yakınlaşma Konusunda İlerleme Sağlanamadı Dedi

Beşar Esad, Türkiye ile Yakınlaşma Konusunda İlerleme Sağlanamadı Dedi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Üyesi
25.08.2024 - 17:44

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, son günlerde sıkça konuşulan Türkiye ile yeniden diyalog ihtimalleri üzerine açıklama yaptı.

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Beşar Esad, Türkiye ile "yakınlaşma" ihtimali üzerine açıklamalarda bulundu. Üç ülkenin aracı olduğuna değinen Esad, kayda değer bir gelişme olmadığını söyledi.

Beşar Esad, Türkiye ile "yakınlaşma" ihtimali üzerine açıklamalarda bulundu. Üç ülkenin aracı olduğuna değinen Esad, kayda değer bir gelişme olmadığını söyledi.

Esad, "Rusya, İran ve Irak'ın Türkiye ile uzlaşı yönünde girişimleri vardı. Biz onlara olumlu yanıt verdik, ancak arabulucuların samimiyetine rağmen herhangi bir ilerleme sağlanamadı” açıklaması yaptı.

Esad, "Rusya, İran ve Irak'ın Türkiye ile uzlaşı yönünde girişimleri vardı. Biz onlara olumlu yanıt verdik, ancak arabulucuların samimiyetine rağmen herhangi bir ilerleme sağlanamadı” açıklaması yaptı.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Türk birliklerinin Suriye topraklarından tamamen çekilmeden ilişkilerin tam olarak normalleşmesine hazır oldukları yönündeki iddiaları reddetti. Ancak, taraflar arasındaki yakınlaşmanın aşamalarını net bir şekilde belirlemenin önemli olduğunu vurguladı.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Türk birliklerinin Suriye topraklarından tamamen çekilmeden ilişkilerin tam olarak normalleşmesine hazır oldukları yönündeki iddiaları reddetti. Ancak, taraflar arasındaki yakınlaşmanın aşamalarını net bir şekilde belirlemenin önemli olduğunu vurguladı.
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