Beşar Esad, Türkiye ile Yakınlaşma Konusunda İlerleme Sağlanamadı Dedi
Beşar Esad, Türkiye ile Yakınlaşma Konusunda İlerleme Sağlanamadı Dedi
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, son günlerde sıkça konuşulan Türkiye ile yeniden diyalog ihtimalleri üzerine açıklama yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Beşar Esad, Türkiye ile "yakınlaşma" ihtimali üzerine açıklamalarda bulundu. Üç ülkenin aracı olduğuna değinen Esad, kayda değer bir gelişme olmadığını söyledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Esad, "Rusya, İran ve Irak'ın Türkiye ile uzlaşı yönünde girişimleri vardı. Biz onlara olumlu yanıt verdik, ancak arabulucuların samimiyetine rağmen herhangi bir ilerleme sağlanamadı” açıklaması yaptı.
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Türk birliklerinin Suriye topraklarından tamamen çekilmeden ilişkilerin tam olarak normalleşmesine hazır oldukları yönündeki iddiaları reddetti. Ancak, taraflar arasındaki yakınlaşmanın aşamalarını net bir şekilde belirlemenin önemli olduğunu vurguladı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın