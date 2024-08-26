Gezi Davası'na Yaklaşımıyla Dikkat Çeken Tuğrul Türkeş, Meclisteki Kavgayı Eleştirdi: 'Yerde Vekil Kanı Var'

Gezi Davası ve Osman Kavala ile ilgili yaptığı açıklamalarla gündem olan AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, 'İşte gerçek milliyetçilik bu' diyerek tüm tepkilere karşın Gezi tutuklularıyla görüşmüştü. Türkeş, hem görüşmesine ait detayları hem de mecliste gerçekleşen saldırıyı değerlendirdi.