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Gezi Davası'na Yaklaşımıyla Dikkat Çeken Tuğrul Türkeş, Meclisteki Kavgayı Eleştirdi: 'Yerde Vekil Kanı Var'

Gezi Davası'na Yaklaşımıyla Dikkat Çeken Tuğrul Türkeş, Meclisteki Kavgayı Eleştirdi: 'Yerde Vekil Kanı Var'

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Üyesi
26.08.2024 - 10:20 Son Güncelleme: 26.08.2024 - 10:43

Gezi Davası ve Osman Kavala ile ilgili yaptığı açıklamalarla gündem olan AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, 'İşte gerçek milliyetçilik bu' diyerek tüm tepkilere karşın Gezi tutuklularıyla görüşmüştü. Türkeş, hem görüşmesine ait detayları hem de mecliste gerçekleşen saldırıyı değerlendirdi.

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Ziyaretini gazeteci İsmail Saymaz'a değerlendiren Türkeş, "Gezi tutukluları ve aileleri örgüt intibası vermiyorlar" dedi.

Ziyaretini gazeteci İsmail Saymaz'a değerlendiren Türkeş, "Gezi tutukluları ve aileleri örgüt intibası vermiyorlar" dedi.

Osman Kavala ile görüşmesine değinen Türkeş, "Çok dingin. Bu kadar süredir bir nevi beyhude tutukluluğunun içinde olan insan açısından çok aklı başında. Eğitimli insan olmanın farkı diye değerlendirdim. Medeni, aklı başında insan ve çok dingin bakıyor meselelere. İnancı artmış bir şahsiyet gördüm." dedi.

Osman Kavala ile görüşmesine değinen Türkeş, "Çok dingin. Bu kadar süredir bir nevi beyhude tutukluluğunun içinde olan insan açısından çok aklı başında. Eğitimli insan olmanın farkı diye değerlendirdim. Medeni, aklı başında insan ve çok dingin bakıyor meselelere. İnancı artmış bir şahsiyet gördüm." dedi.

Tayfun Kahraman'ı da cezaevinde ziyaret eden Tuğrul Türkeş, "Ben Tayfun Bey’in de o kadar genç olduğunu bilmiyordum. Aileleri de çok aklı başında davranıyor" açıklaması yaptı.

Tayfun Kahraman'ı da cezaevinde ziyaret eden Tuğrul Türkeş, "Ben Tayfun Bey’in de o kadar genç olduğunu bilmiyordum. Aileleri de çok aklı başında davranıyor" açıklaması yaptı.

Ahmet Şık'ın meclis kürsüsünde yaptığı konuşayı "provakatif" bulan Türkeş, "Kürsüye gelip hakaretamiz ifadeleri kullanırsa öbür tarafın elini bağlayıp seni seyretmesini bekleyemezsiniz" dedi.

Ahmet Şık'ın meclis kürsüsünde yaptığı konuşayı "provakatif" bulan Türkeş, "Kürsüye gelip hakaretamiz ifadeleri kullanırsa öbür tarafın elini bağlayıp seni seyretmesini bekleyemezsiniz" dedi.

Bir gün önce meclise Mahmud Abbas'ın gelerek dünyaya mesaj verildiğini ancak bir gün sonra mecliste DEM Parti milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in kanının aktığını söyleyen Türkeş, "Bir gün önce Mahmut Abbas’ı getiriyorsun. Dünyaya mesaj veriyorsun. Ertesi gün yerde milletvekilinin kanı var. Bununla mı dünya barışına katkı sunacağız?" açıklaması yaptı.

Bir gün önce meclise Mahmud Abbas'ın gelerek dünyaya mesaj verildiğini ancak bir gün sonra mecliste DEM Parti milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in kanının aktığını söyleyen Türkeş, "Bir gün önce Mahmut Abbas’ı getiriyorsun. Dünyaya mesaj veriyorsun. Ertesi gün yerde milletvekilinin kanı var. Bununla mı dünya barışına katkı sunacağız?" açıklaması yaptı.

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