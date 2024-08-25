AKP'li Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı'dan Tuncay Özkan'a: O... Çocuğu

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın muhalefeti hedef alarak kullandığı 'gösteriş müptelaları' ifadesine karşılık olarak, 'Seni züppe seni' şeklinde yanıt vermişti. Özkan'a AKP'li vekil Mahmut Rıdvan Nazırlı'dan ağır bir cevap geldi.