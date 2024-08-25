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AKP'li Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı'dan Tuncay Özkan'a: O... Çocuğu

AKP'li Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı'dan Tuncay Özkan'a: O... Çocuğu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Üyesi
25.08.2024 - 21:09 Son Güncelleme: 25.08.2024 - 21:21

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın muhalefeti hedef alarak kullandığı 'gösteriş müptelaları' ifadesine karşılık olarak, 'Seni züppe seni' şeklinde yanıt vermişti.  Özkan'a AKP'li vekil Mahmut Rıdvan Nazırlı'dan ağır bir cevap geldi.

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Tuncay Özkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü açıklamasında muhalefeti liyakat üzerinden ahlak tüccarlığı yapmakla ve elitist olmakla suçlamasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Tuncay Özkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü açıklamasında muhalefeti liyakat üzerinden ahlak tüccarlığı yapmakla ve elitist olmakla suçlamasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Özkan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben "Seni gidi züppe seni!" diyerek başladığı mesajına tepkiler gecikmedi. AKP'li Mahir Ünal da Adalet Bakanı'nı göreve çağırmıştı. İşte o tweet:

AKP Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, tepki gösterenler arasında en sert ifadeleri kullanan kişi oldu. Özkan'a alenen küfreden Nazırlı, Özkan'ın paylaşımını alıntılayarak cevap yazdı.

AKP Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, tepki gösterenler arasında en sert ifadeleri kullanan kişi oldu. Özkan'a alenen küfreden Nazırlı, Özkan'ın paylaşımını alıntılayarak cevap yazdı.

Mahmut Rıdvan Nazırlı'nın ağır küfür içeren o paylaşımı:

Mahmut Rıdvan Nazırlı'nın ağır küfür içeren o paylaşımı:
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