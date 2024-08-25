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Orta Doğu'da Gerilim Sürüyor, Nasrallah Hedeflerini Açıkladı

Orta Doğu'da Gerilim Sürüyor, Nasrallah Hedeflerini Açıkladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Üyesi
25.08.2024 - 19:50

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail'e karşı gerçekleştirilen misilleme saldırısıyla ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

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Nasrallah, misilleme saldırısıyla ilgili bilgi verdi ve "Hedefimiz İsrail'deki siviller veya altyapı değildi; askeri hedeflere yönelmemiz gerektiğine karar verdik. Bu nedenle İsrail'in Glilot Askeri İstihbarat Üssü'nü hedef aldık" dedi.

Nasrallah, misilleme saldırısıyla ilgili bilgi verdi ve "Hedefimiz İsrail'deki siviller veya altyapı değildi; askeri hedeflere yönelmemiz gerektiğine karar verdik. Bu nedenle İsrail'in Glilot Askeri İstihbarat Üssü'nü hedef aldık" dedi.

Nasrallah açıklamasının devamında İsrail'in tüm kırmızı çizgileri aştığını söyleyerek, "İsrail tüm kırmızı çizgileri aştı. Çok sayıda Lübnanlı sivili şehit etti. Misillemeyi geciktirmek cezanın parçası." açıklaması yaptı.

Nasrallah açıklamasının devamında İsrail'in tüm kırmızı çizgileri aştığını söyleyerek, "İsrail tüm kırmızı çizgileri aştı. Çok sayıda Lübnanlı sivili şehit etti. Misillemeyi geciktirmek cezanın parçası." açıklaması yaptı.

Hasan Nasrallah, "Operasyonumuz başarıyla sonuçlandı. Bu, İsrail için bir istihbarat yenilgisi oldu. Planladığımız şekilde sona erdi ve bu saldırının tekrarını gerçekleştireceğiz" dedi.

Hasan Nasrallah, "Operasyonumuz başarıyla sonuçlandı. Bu, İsrail için bir istihbarat yenilgisi oldu. Planladığımız şekilde sona erdi ve bu saldırının tekrarını gerçekleştireceğiz" dedi.

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