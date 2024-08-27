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İzmir'de Baba Vahşeti: 3 Çocuğunu Gözünü Kırpmadan Öldürdü

İzmir'de Baba Vahşeti: 3 Çocuğunu Gözünü Kırpmadan Öldürdü

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Üyesi
27.08.2024 - 11:20

İzmir güne vahşet haberiyle başladı. Psikolojik sorunları olduğu bilinen bir babanın  ailevi gerekçelerle işlediği cinayet tüm ülkede şok etkisi yarattı.

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İzmir'de bir baba dört çocuğundan üçünü öldürdü. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri acil olarak ulaşmış durumda. Çocuklarını öldüren babanın üç çocuğunu öldürdükten sonra kendisini ve diğer çocuğunu yaraladığı öğrenildi.

İzmir'de bir baba dört çocuğundan üçünü öldürdü. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri acil olarak ulaşmış durumda. Çocuklarını öldüren babanın üç çocuğunu öldürdükten sonra kendisini ve diğer çocuğunu yaraladığı öğrenildi.

V.Ş. isimli baba H.Ş., N.Ş., C.Ş., ve Ç.Ş. isimli 4 çocuğuna silahla ateş etti. H.Ş. isimli kız çocuğu yaralı olarak kurtulurken, diğer 3 çocuk yaşamını yitirdi. V.Ş. aynı silahla intihar girişiminde bulundu. V.Ş. isimli baba da yaralandı

V.Ş. isimli baba H.Ş., N.Ş., C.Ş., ve Ç.Ş. isimli 4 çocuğuna silahla ateş etti. H.Ş. isimli kız çocuğu yaralı olarak kurtulurken, diğer 3 çocuk yaşamını yitirdi. V.Ş. aynı silahla intihar girişiminde bulundu. V.Ş. isimli baba da yaralandı

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