İzmir'de Baba Vahşeti: 3 Çocuğunu Gözünü Kırpmadan Öldürdü
İzmir'de Baba Vahşeti: 3 Çocuğunu Gözünü Kırpmadan Öldürdü
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İzmir'de bir baba dört çocuğundan üçünü öldürdü. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri acil olarak ulaşmış durumda. Çocuklarını öldüren babanın üç çocuğunu öldürdükten sonra kendisini ve diğer çocuğunu yaraladığı öğrenildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
V.Ş. isimli baba H.Ş., N.Ş., C.Ş., ve Ç.Ş. isimli 4 çocuğuna silahla ateş etti. H.Ş. isimli kız çocuğu yaralı olarak kurtulurken, diğer 3 çocuk yaşamını yitirdi. V.Ş. aynı silahla intihar girişiminde bulundu. V.Ş. isimli baba da yaralandı
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın