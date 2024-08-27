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Maaş Gecikmesi Yaşayan İşçiler İçin Yargıtay'dan Emsal Karar Geldi

Maaş Gecikmesi Yaşayan İşçiler İçin Yargıtay'dan Emsal Karar Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Üyesi
27.08.2024 - 13:37

İşçilerin son dönemlerdeki en büyük sıkıntılarından biri de geciken maaşlar olmaya başladı. Ay sonunu zor getiren işçiler, geciken maaşlarla daha büyük bir dar boğaza giriyor. Yargıtay'dan bu konuda emsal bir karar geldi.

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Ankara'daki bir şirkette proje yöneticisi olarak çalışan ve 2019 yılında maaşının 20 günden fazla gecikmesini gerekçe göstererek işten ayrılan kişi, iş akdini haklı nedenle feshettiğini ileri sürerek kıdem tazminatı, yıllık izin ücreti ve fazla çalışma ücreti alacaklarının faizi ile ödenmesi için iş yerine dava açtı.

Ankara'daki bir şirkette proje yöneticisi olarak çalışan ve 2019 yılında maaşının 20 günden fazla gecikmesini gerekçe göstererek işten ayrılan kişi, iş akdini haklı nedenle feshettiğini ileri sürerek kıdem tazminatı, yıllık izin ücreti ve fazla çalışma ücreti alacaklarının faizi ile ödenmesi için iş yerine dava açtı.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, maaşının 20 günden fazla gecikmesi nedeniyle istifa eden işçinin iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiğine ve kıdem tazminatı almaya hak kazandığına karar verdi.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, maaşının 20 günden fazla gecikmesi nedeniyle istifa eden işçinin iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiğine ve kıdem tazminatı almaya hak kazandığına karar verdi.

Davalı işveren, kararı istinaf ederek ücretin sadece bir kereye mahsus olarak gecikmesinin haklı fesih sebebi sayılamayacağını savundu. Ancak Bölge Adliye Mahkemesi, ilk derece mahkemesinin kararını yerinde buldu ve davalı işverenin istinaf başvurusunu reddetti.

Davalı işveren, kararı istinaf ederek ücretin sadece bir kereye mahsus olarak gecikmesinin haklı fesih sebebi sayılamayacağını savundu. Ancak Bölge Adliye Mahkemesi, ilk derece mahkemesinin kararını yerinde buldu ve davalı işverenin istinaf başvurusunu reddetti.

Yargıtay'ın verdiği bu kararın önümüzdeki süreçte yaşanacak işçi - iş veren arasındaki çekişmelerde de emsal olacağı düşünülüyor.

Yargıtay'ın verdiği bu kararın önümüzdeki süreçte yaşanacak işçi - iş veren arasındaki çekişmelerde de emsal olacağı düşünülüyor.

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