Başkalarının Evinde Gördükleri En Tuhaf Kuralları Paylaşan X Kullanıcıları
Misafirlik bazı evlerde biraz daha sıra dışı geçebiliyor. Her evin kendine göre bir düzeni, alışkanlığı ya da küçük kuralları olabiliyor. Bazı ev sahipleri kurallar konusunda oldukça katı. Sosyal medya platformu X’te kullanıcılar, başka insanların evinde karşılaştıkları en garip uygulamaları paylaşmış. Ortaya hem komik hem de garip bir liste çıkmış.
Gelin bakalım!
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Her şey, @biduraybuke adlı kullanıcının X ahalisine yönelttiği soru ile başladı...
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Gelen yanıtlar ise bi' hayli ilginçti!
İçlerinde "bu nasıl kural?" dedirten türden cevaplar vardı tabii.
Bu kadarı da biraz fazlaymış sanki...
Kitap okuma saati bayağı bir iyiymiş yalnız!
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Platform filmi?
Biraz abartı sanki 👇🏻
Evde neden halı var o zaman?
Sebebini deli gibi merak ettik 👇🏻
Neden?
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Kuralsızlık da bir kuraldır diyebilir miyiz o zaman? Kuralception.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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