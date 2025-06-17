Başkalarının Evinde Gördükleri En Tuhaf Kuralları Paylaşan X Kullanıcıları

Misafirlik bazı evlerde biraz daha sıra dışı geçebiliyor. Her evin kendine göre bir düzeni, alışkanlığı ya da küçük kuralları olabiliyor. Bazı ev sahipleri kurallar konusunda oldukça katı. Sosyal medya platformu X’te kullanıcılar, başka insanların evinde karşılaştıkları en garip uygulamaları paylaşmış. Ortaya hem komik hem de garip bir liste çıkmış.

Gelin bakalım!