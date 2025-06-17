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Başkalarının Evinde Gördükleri En Tuhaf Kuralları Paylaşan X Kullanıcıları

Başkalarının Evinde Gördükleri En Tuhaf Kuralları Paylaşan X Kullanıcıları

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
17.06.2025 - 13:45

Misafirlik bazı evlerde biraz daha sıra dışı geçebiliyor. Her evin kendine göre bir düzeni, alışkanlığı ya da küçük kuralları olabiliyor. Bazı ev sahipleri kurallar konusunda oldukça katı. Sosyal medya platformu X’te kullanıcılar, başka insanların evinde karşılaştıkları en garip uygulamaları paylaşmış. Ortaya hem komik hem de garip bir liste çıkmış.

Gelin bakalım!

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Her şey, @biduraybuke adlı kullanıcının X ahalisine yönelttiği soru ile başladı...

Her şey, @biduraybuke adlı kullanıcının X ahalisine yönelttiği soru ile başladı...
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Gelen yanıtlar ise bi' hayli ilginçti!

Gelen yanıtlar ise bi' hayli ilginçti!
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İçlerinde "bu nasıl kural?" dedirten türden cevaplar vardı tabii.

İçlerinde "bu nasıl kural?" dedirten türden cevaplar vardı tabii.
twitter.com

Bu kadarı da biraz fazlaymış sanki...

Bu kadarı da biraz fazlaymış sanki...
twitter.com

Kitap okuma saati bayağı bir iyiymiş yalnız!

Kitap okuma saati bayağı bir iyiymiş yalnız!
twitter.com
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Platform filmi?

Platform filmi?
twitter.com

Biraz abartı sanki 👇🏻

Biraz abartı sanki 👇🏻
twitter.com

Evde neden halı var o zaman?

Evde neden halı var o zaman?
twitter.com

Sebebini deli gibi merak ettik 👇🏻

Sebebini deli gibi merak ettik 👇🏻
twitter.com

Neden?

Neden?
twitter.com
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Kuralsızlık da bir kuraldır diyebilir miyiz o zaman? Kuralception.

Kuralsızlık da bir kuraldır diyebilir miyiz o zaman? Kuralception.
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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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