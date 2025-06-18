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Alman Sanatçının LEGO Parçalarıyla Mimari Yapıları Onarması Ortaya Renkli Görüntüler Çıkardı

Alman Sanatçının LEGO Parçalarıyla Mimari Yapıları Onarması Ortaya Renkli Görüntüler Çıkardı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
18.06.2025 - 19:34

LEGO parçaları sadece çocukların oyun aracı değil, bazen tarihi korumanın bir parçası da olabiliyor. Alman sanatçı Jan Vormann, 2007 yılından beri yıkılmaya yüz tutmuş binalardaki boşlukları LEGO parçalarıyla dolduruyor. Kırılan taşların yerini minik renkli tuğlalar alıyor, böylece ortaya hem eğlenceli hem de dikkat çekici bir görünüm çıkıyor. Vormann’ın bu çalışması zamanla küresel bir sanat projesine dönüştü. Şimdilerde dünyanın pek çok yerinde gönüllülerle birlikte LEGO’larla duvarları onarıyor.

Kaynak 1, Kaynak 2

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Jan Vormann, 2007 yılında başlattığı Dispatchwork adlı proje kapsamında ilk olarak Berlin’deki binaları LEGO ile onarmaya başladı.

Jan Vormann, 2007 yılında başlattığı Dispatchwork adlı proje kapsamında ilk olarak Berlin’deki binaları LEGO ile onarmaya başladı.

Klasik restorasyon tekniklerinden farklı olarak, LEGO ile yapılan bu müdahaleler hem zararsız hem de geçici nitelikteydi. Bu sayede hasarlı yapılar bozulmadan korunuyor, aynı zamanda çevreden geçenlerin ilgisini çekiyordu. Zamanla proje Almanya sınırlarını aştı ve Vormann, Avrupa’dan Asya’ya pek çok şehirde çalışmaya başladı.

Sanatçı, genellikle tarihi veya politik geçmişi olan yapıları tercih ediyor. Örneğin; II. Dünya Savaşı sırasında Yahudi vatandaşların sürgün edildiği Berlin’deki bir tren istasyonunun çatlaklarını LEGO ile doldurdu. Vormann, bu yapıların acı dolu geçmişine değil, günümüzden renkli ve evrensel bir yorum eklemek istediğini söylüyor.

Gittiği şehirlerde gönüllüler, çocuklar ve öğrencilerle birlikte çalışıyor.

Gittiği şehirlerde gönüllüler, çocuklar ve öğrencilerle birlikte çalışıyor.

Üstelik sanatçının oluşturduğu interaktif internet haritası sayesinde, hangi şehirde hangi yapıların LEGO ile onarıldığı da görülebiliyor. Bugüne kadar Amerika’dan Orta Amerika’ya, Avrupa’dan Asya’ya kadar yaklaşık 40 şehirde bu renkli izler bırakıldı.

İşte kendisinin onardığı mimarilerden birkaç tanesi 👇🏻

İşte kendisinin onardığı mimarilerden birkaç tanesi 👇🏻

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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