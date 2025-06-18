Alman Sanatçının LEGO Parçalarıyla Mimari Yapıları Onarması Ortaya Renkli Görüntüler Çıkardı
LEGO parçaları sadece çocukların oyun aracı değil, bazen tarihi korumanın bir parçası da olabiliyor. Alman sanatçı Jan Vormann, 2007 yılından beri yıkılmaya yüz tutmuş binalardaki boşlukları LEGO parçalarıyla dolduruyor. Kırılan taşların yerini minik renkli tuğlalar alıyor, böylece ortaya hem eğlenceli hem de dikkat çekici bir görünüm çıkıyor. Vormann’ın bu çalışması zamanla küresel bir sanat projesine dönüştü. Şimdilerde dünyanın pek çok yerinde gönüllülerle birlikte LEGO’larla duvarları onarıyor.
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Jan Vormann, 2007 yılında başlattığı Dispatchwork adlı proje kapsamında ilk olarak Berlin’deki binaları LEGO ile onarmaya başladı.
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Gittiği şehirlerde gönüllüler, çocuklar ve öğrencilerle birlikte çalışıyor.
İşte kendisinin onardığı mimarilerden birkaç tanesi 👇🏻
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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