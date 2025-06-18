Alman Sanatçının LEGO Parçalarıyla Mimari Yapıları Onarması Ortaya Renkli Görüntüler Çıkardı

Klasik restorasyon tekniklerinden farklı olarak, LEGO ile yapılan bu müdahaleler hem zararsız hem de geçici nitelikteydi. Bu sayede hasarlı yapılar bozulmadan korunuyor, aynı zamanda çevreden geçenlerin ilgisini çekiyordu. Zamanla proje Almanya sınırlarını aştı ve Vormann, Avrupa’dan Asya’ya pek çok şehirde çalışmaya başladı.

Sanatçı, genellikle tarihi veya politik geçmişi olan yapıları tercih ediyor. Örneğin; II. Dünya Savaşı sırasında Yahudi vatandaşların sürgün edildiği Berlin’deki bir tren istasyonunun çatlaklarını LEGO ile doldurdu. Vormann, bu yapıların acı dolu geçmişine değil, günümüzden renkli ve evrensel bir yorum eklemek istediğini söylüyor.