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Yurt Dışındaki Bazı Anneler Sütlerini Vücut Geliştiricilere Satmaya Başladı!

Yurt Dışındaki Bazı Anneler Sütlerini Vücut Geliştiricilere Satmaya Başladı!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
19.07.2025 - 11:05

Ek gelir arayışı, artık bambaşka bir boyutta. ABD’de bazı anneler, ürettikleri anne sütünü internet üzerinden satarak binlerce dolarlık kazanç sağlıyor. Bu sütler sadece bebekler için değil, sporcular için de alınıyor. Sosyal medyada 'en doğal protein' olarak anılan anne sütü, artık birçok vücut geliştirici için takviye kaynağı haline gelmiş durumda. Peki bu işin arka planında neler var?

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“En doğal protein kaynağı” olarak pazarlanıyor!

“En doğal protein kaynağı” olarak pazarlanıyor!

Vücut geliştiriciler için anne sütü artık sıradan bir takviye ürünü gibi tüketiliyor. Vitamin, mineral ve antikor açısından zengin olan bu sıvı, A, B12 ve D vitaminleri başta olmak üzere yoğun besin profiline sahip. Ancak uzmanlar bu durumun bilimsel bir temele dayanmadığını belirtiyor. Yetişkinlerin anne sütünden sağladığı faydaya dair net bir araştırma bulunmuyor. 

Buna rağmen sosyal medyada bazı fitness fenomenleri, anne sütünü “en doğal anabolik takviye” olarak tanıtarak talebi körüklüyor. Pandemi döneminde başlayan trend, hala Craigslist gibi sitelerde yüksek fiyatlarla devam ediyor. Sporcular arasında “saf güç kaynağı” gibi lanse edilen bu içerik, aslında anneler için yeni bir ekonomik fırsat kapısı olmuş durumda.

Bir günde 800 dolar kazanan anneler var.

Bir günde 800 dolar kazanan anneler var.

Amerika’da bazı anneler, bebeklerini emzirdikten sonra ellerinde kalan sütleri satışa sunarak ciddi gelir elde ediyor. Örneğin Atlanta’da yaşayan Keira isimli bir anne, sadece bir günde neredeyse 30 bin liraya denk gelen kazanç sağladığını söylüyor. Üstelik bu satışların bir kısmı gerçekten ihtiyacı olan annelere giderken, büyük bölümü spor yapan erkekler tarafından satın alınıyor. “Protein kaynağı” olarak görülen anne sütü, sporcular arasında giderek yaygınlaşıyor ve daha yüksek fiyata alıcı buluyor.

Benzer bir örnek de Utah’ta yaşayan Nicole adlı bir annenin hikayesi. Elde ettiği gelirle küçük çaplı bir mobil içecek servisi kurmuş. O da süt sağımı, saklama ve kargolama sürecinin oldukça yorucu olduğunu ama sonunda emeklerinin karşılığını fazlasıyla aldığını belirtiyor. Kimi anneler bu parayla ev giderlerini karşılıyor, kimi uzun zamandır yapamadığı tatili gerçekleştirmek için birikim yapıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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