Yurt Dışındaki Bazı Anneler Sütlerini Vücut Geliştiricilere Satmaya Başladı!

Vücut geliştiriciler için anne sütü artık sıradan bir takviye ürünü gibi tüketiliyor. Vitamin, mineral ve antikor açısından zengin olan bu sıvı, A, B12 ve D vitaminleri başta olmak üzere yoğun besin profiline sahip. Ancak uzmanlar bu durumun bilimsel bir temele dayanmadığını belirtiyor. Yetişkinlerin anne sütünden sağladığı faydaya dair net bir araştırma bulunmuyor.

Buna rağmen sosyal medyada bazı fitness fenomenleri, anne sütünü “en doğal anabolik takviye” olarak tanıtarak talebi körüklüyor. Pandemi döneminde başlayan trend, hala Craigslist gibi sitelerde yüksek fiyatlarla devam ediyor. Sporcular arasında “saf güç kaynağı” gibi lanse edilen bu içerik, aslında anneler için yeni bir ekonomik fırsat kapısı olmuş durumda.