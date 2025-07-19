Yurt Dışındaki Bazı Anneler Sütlerini Vücut Geliştiricilere Satmaya Başladı!
Ek gelir arayışı, artık bambaşka bir boyutta. ABD’de bazı anneler, ürettikleri anne sütünü internet üzerinden satarak binlerce dolarlık kazanç sağlıyor. Bu sütler sadece bebekler için değil, sporcular için de alınıyor. Sosyal medyada 'en doğal protein' olarak anılan anne sütü, artık birçok vücut geliştirici için takviye kaynağı haline gelmiş durumda. Peki bu işin arka planında neler var?
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“En doğal protein kaynağı” olarak pazarlanıyor!
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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