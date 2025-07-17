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Gören Şaşırdı: Aynı Bedeni Paylaşan İkizlerden Biri Gelin Oldu, Diğeri Aşkı Reddetti!

Gören Şaşırdı: Aynı Bedeni Paylaşan İkizlerden Biri Gelin Oldu, Diğeri Aşkı Reddetti!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
17.07.2025 - 22:59

Carmen ve Lupita Andrade, YouTube kanallarında yeni bir video yayınladı. Videoda ikizlerden Carmen’in evlendiği açıklandı. Carmen, uzun süredir birlikte olduğu Daniel McCormack ile sade bir törenle nikah masasına oturdu. Evliliğin sadece Carmen’e ait olduğu vurgulandı. Lupita ise ilişki düşünmediğini açıkça ifade etti.

Hal böyle olunca kafalar bi' hayli karıştı! Gelin bakalım...

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2020 yılında Hinge adlı flört uygulaması üzerinden tanışan Carmen ve Daniel, ilişkilerini evliliğe taşıdı.

2020 yılında Hinge adlı flört uygulaması üzerinden tanışan Carmen ve Daniel, ilişkilerini evliliğe taşıdı.

Ekim ayında ailelerinin katıldığı sade bir törenle Connecticut’taki Lover’s Leap Köprüsü’nde nikah kıydılar. Carmen törende beyaz giymediğini, bunun bilinçli bir tercih olduğunu vurguladı. Zümrüt yeşili parıltılı bir elbise giyen Carmen’in yanında, Daniel koyu renk takım elbise ve yeşil papyonla yer aldı. 

Videoda Carmen, yüzüğünü göstererek “Evet, evlendim” dedi ve olası yanlış anlamaları engellemek adına “Biz evlendik ama biz hepimiz değil” ifadeleriyle evliliğin yalnızca kendisini kapsadığını net şekilde belirtti.

Lupita'nın tavrı net: "Evlenmek istemiyorum"

Lupita'nın tavrı net: "Evlenmek istemiyorum"

Carmen’in evliliği sonrası gözler Lupita’ya çevrildi. Lupita, video boyunca kendi duruşunu açıkça ifade etti. Aseksüel ve aromantik olduğunu belirten Lupita, romantik ilişkilere ilgi duymadığını ve gelecekte evlenme gibi bir planının olmadığını söyledi. 

“Evlenmek istemiyorum” cümlesiyle bu konuda herhangi bir kafa karışıklığına da izin vermedi. Fiziksel olarak bağlı olsalar da, duygusal olarak farklı hayatlar sürdürdüklerini vurgulayan bu açıklama izleyicilerden büyük ilgi gördü.

25 yaşındaki Carmen ve Lupita Andrade, gövdelerinden yapışık şekilde dünyaya geldi.

25 yaşındaki Carmen ve Lupita Andrade, gövdelerinden yapışık şekilde dünyaya geldi.

Her birinin kendi kalbi ve midesi var. Pelvis ve üreme sistemleri ortak. Carmen sağ bacağı, Lupita ise sol bacağı kontrol ediyor. Bu nedenle senkronize yürümeyi öğrenmeleri 17 yıl sürdü. Fiziksel bağları koparılamaz olsa da kişisel tercihler ve kimlikleri birbirinden tamamen bağımsız. TV programları ve YouTube videoları sayesinde milyonlarca kişinin tanıdığı ikizler, özel yaşamlarına dair açıklamaları ilk kez bu kadar net dile getirdi.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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