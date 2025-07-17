Gören Şaşırdı: Aynı Bedeni Paylaşan İkizlerden Biri Gelin Oldu, Diğeri Aşkı Reddetti!
Carmen ve Lupita Andrade, YouTube kanallarında yeni bir video yayınladı. Videoda ikizlerden Carmen’in evlendiği açıklandı. Carmen, uzun süredir birlikte olduğu Daniel McCormack ile sade bir törenle nikah masasına oturdu. Evliliğin sadece Carmen’e ait olduğu vurgulandı. Lupita ise ilişki düşünmediğini açıkça ifade etti.
Hal böyle olunca kafalar bi' hayli karıştı! Gelin bakalım...
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2020 yılında Hinge adlı flört uygulaması üzerinden tanışan Carmen ve Daniel, ilişkilerini evliliğe taşıdı.
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Lupita'nın tavrı net: "Evlenmek istemiyorum"
25 yaşındaki Carmen ve Lupita Andrade, gövdelerinden yapışık şekilde dünyaya geldi.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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