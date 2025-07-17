Gören Şaşırdı: Aynı Bedeni Paylaşan İkizlerden Biri Gelin Oldu, Diğeri Aşkı Reddetti!

Ekim ayında ailelerinin katıldığı sade bir törenle Connecticut’taki Lover’s Leap Köprüsü’nde nikah kıydılar. Carmen törende beyaz giymediğini, bunun bilinçli bir tercih olduğunu vurguladı. Zümrüt yeşili parıltılı bir elbise giyen Carmen’in yanında, Daniel koyu renk takım elbise ve yeşil papyonla yer aldı.

Videoda Carmen, yüzüğünü göstererek “Evet, evlendim” dedi ve olası yanlış anlamaları engellemek adına “Biz evlendik ama biz hepimiz değil” ifadeleriyle evliliğin yalnızca kendisini kapsadığını net şekilde belirtti.